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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Mahallede uyuşturucu satılmasına izin vermediği için vurulan gençler kamerada

Mahallede uyuşturucu satılmasına izin vermediği için vurulan gençler kamerada

güvenlik kamerası

Uyuşturucu Taciri Uyuşturucu Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-yaralı şahsın yardım istemesi
-kalabalığın yardım etmesi
-polis ve sağlık ekiplerinin gelmesi
-yaralının sedye ile götürülmesi
-arşiv görüntüleri

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen bir kişi ile satışı engellemeye çalışan gençler arasındaki kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay Yeşilyayla Mahallesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.A. isimli şahıs uyuşturucu satmak için mahalleye geldi. Bunun üzerine mahallede bulunan M.M.S. (25), isimli genç uyuşturucu satmaya gelen M.A.'nın uyuşturucu satmaması için uyardı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce M.A. isimli uyuşturucu taciri belinden çıkardığı tabanca ile M.M.S.'ye ateş açtı. 2 kurşun isabet eden M.M.S. yaralandı. Bu sırada arkadaşlarıyla otururken silah seslerini duyup olay yerine bakmaya giden B.T. de (19) M.A'nın tabancasından çıkan mermiyle bacağından yaralandı. 2 kişinin yaralandığını gören şüpheli M.A. aracına binerek olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, karnından ve göğsünden ağır yaralanan M.M.S.'yi ve bacağından yaralanan B.T.'yi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri olay yerini incelemeye alırken kaçan şüpheli M.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Kavga güvenlik kameralarına yansıdı 2 kişinin yaralandığı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bacağından yaralanan B.T.'ye arkadaşlarının müdahale ettiği, belinden kemeri çıkaran gençlerden birinin, B.T.'nin bacağına tampon yaptığı daha sonra polis ekiplerinin ve sağlık ekiplerinin bölgeye gelerek yaralıyı ambulansa aldığı anlar yer aldı.
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