Mahallede korku dolu anlar saniye saniye görüntülendi İzle



- Tekirdağ’da bir mahallede bulunan elektrik tellerinde meydana gelen patlama anları saniye saniye kameraya yansıdı. Olay Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik tellerinde patlamalar yaşandı. Adeta havai fişek gibi patlayan ve etrafa kıvılcımlar saçan teller, işlek caddede paniğe neden oldu. Patlamanın ardından yanan teller koparak caddeye savruldu. Patlamada şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, yetkililer anında olaya müdahale etti. (FB-



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