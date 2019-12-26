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26 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Mahallede havaya ateş eden şüpheli kaçtı - ADIYAMAN

Mahallede havaya ateş eden şüpheli kaçtı - ADIYAMAN

- Olay İnceleme ekiplerinin çalışması - Pompalı tüfekten çıkan saçmaların görüntüsü - Polis ekiplerinin görüntüsü - Hafif ticari araç ile araç içerisinde bulunan pompalı tüfekten görüntü Adıyaman 'da mahallede havaya ateş eden şüpheli kaçtıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da bir mahallede pompalı tüfekle havaya ateş ettikten sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma yapılıyor.Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'ne hafif ticari araçla gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi, pompalı tüfekle havaya ateş ettikten sonra kaçtı.Mahalle sakinlerinin büyük panik yaşadığı olayda tüfekten çıkan saçmalar, bazı evlerin balkonuna isabet etti.Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, mahallede saçmaların bulunduğu yerde çalışma yaptı.Şüpheli idaresindeki araç ise mahalleye yakın bir yerde terk edilmiş halde bulundu. Olayda kullanılan pompalı tüfek de araç içinden çıktı.Daha sonra araç, çekici vasıtasıyla otoparka çekildi. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Polis Akalan Ticari Araç Pompalı Tüfek 

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