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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Mahalle savaş alanına döndü, ortaya çıkan manzara dehşete düşürdü: 2 ölü

Mahalle savaş alanına döndü, ortaya çıkan manzara dehşete düşürdü: 2 ölü

Ekiplerin enkazda kurtarma çalışmaları

Polis Polis Ekipleri Kamyon Şoförü Direksiyon Trol 

-Kamyonun çarptığı bir araçtan detay
-Olay yerinden detay

( KAYSERİ - 2)- Kamyonun yol açtığı kazada ortaya çıkan manzara görenleri hayrete düşürdü KAYSERİ

- Kayseri'nin Develi ilçesinde kontrolden çıkan çekirdek yüklü kamyonun neden olduğu kaza sonrasında ortaya çıkan manzara görenleri dehşete düşürürken iki kişi hayatını kaybetti. Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Aşık Seyrani Tekir Caddesi'nde meydana gelen olayda C.Ç.'nin kullanmış olduğu çekirdek yüklü kamyon direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda önce park halindeki 3 araca ardından da bir apartmana çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle kamyon yan yatarken, çekirdekler etrafa saçıldı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ikinci bir kazanın olmaması için caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri binanın yıkılma ihtimaline karşı vatandaşları yangın merdiveni vasıtası ile tahliye etti. Kamyonun neden olduğu kaza adeta savaş alanını andırırken, kazada kamyon şoförü C.Ç. ve ismi belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Yaralı İ.A. ise ambulansla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, kaza ile ilgili işlem başlatırken enkaz kaldırma çalışmaları ise devam ediyor. (AÖ-
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