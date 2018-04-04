Mahalle sakinlerinin heyelan korkusu

-Heyelan ile kayan fındık ocaklarından detaylar

-Evin balkonundan heyelan detayı

-Ev sahibi Zeynep Akbulut ile röp.

-Detaylar



( ORDU ) ORDU



- Ordu’nun Altınordu ilçesindeki bir evin üzerine yaklaşık 2 aydır kayan toprak, ev halkını tedirgin ediyor. Bucak Mahallesi'ndeki bir evin üzerine, iddiaya göre bir süredir toprak kayarak, ev sahiplerini korkutuyor. Heyelanın yaşandığı bölgede ev sahibi Zeynep Akbulut, fındık ocaklarının evlerine kadar yaslandığını belirterek, gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Yaklaşık 4 yıldır aynı binada oturduklarını belirten ve Zeynep Akbulut, evlerinin üst kısmındaki 6 katlı binanın altından gelen su sonucu, yaklaşık 2 aydan beri heyelan ile uğraştıklarını iddia etti. Bu sorunun, kendi evlerinin üst tarafında bulunan bina etrafına istinat duvarı yapılarak çözüleceğini ifade eden Akbulut, “Benin istediğim, sadece yukarıdaki evin istinat duvarını yapması. Kendime ait set duvarını kendim yapacağım. Toprak günden güne akıyor. Evin arkası 2’nci kata kadar toprak dolu. Yukarıdaki evlere ait su borularından akanlar, benim evime doğru geliyor” dedi.

Yıllardır çalışarak ev sahibi olduklarını anlatan Zeynep Akbulut, heyelanın kendilerini tedirgin ettiklerini sözlerine ekledi. "Tehlike altında uyuyoruz" Altından su aktığı ve heyelana sebep olduğu iddia edilen 6 katlı binada oturan daire sakinlerinden Hayati Güven ise kendi binalarının da çökme tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını savundu. Uyurken dahi korktuklarını aktaran Güven, "Uyuyorum ama tehlike ile uyuyorum, aşağıdaki ev de tehlike altında. Fındık ocakları aşağı doğru kayıyor. Buraya istinat duvarı yapılması ve bu toprakların buradan kaldırılması gerekiyor. Bu evin altından gelen suyun nereden geldiğinin araştırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Hayati Güven ayrıca, yaklaşık 30 kişinin kaldığı binada çatlaklar oluştuğuna dikkat çekti. (SK-SLH-

