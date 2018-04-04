Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Mahalle sakinlerinin heyelan korkusu

Mahalle sakinlerinin heyelan korkusu

Heyelanın yaşandığı alandan detaylar

Ocaklar İstinat Duvarı Çökme Tehlikesi 

-Heyelan ile kayan fındık ocaklarından detaylar
-Evin balkonundan heyelan detayı
-Ev sahibi Zeynep Akbulut ile röp.
-Detaylar

( ORDU ) ORDU

- Ordu’nun Altınordu ilçesindeki bir evin üzerine yaklaşık 2 aydır kayan toprak, ev halkını tedirgin ediyor. Bucak Mahallesi'ndeki bir evin üzerine, iddiaya göre bir süredir toprak kayarak, ev sahiplerini korkutuyor. Heyelanın yaşandığı bölgede ev sahibi Zeynep Akbulut, fındık ocaklarının evlerine kadar yaslandığını belirterek, gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Yaklaşık 4 yıldır aynı binada oturduklarını belirten ve Zeynep Akbulut, evlerinin üst kısmındaki 6 katlı binanın altından gelen su sonucu, yaklaşık 2 aydan beri heyelan ile uğraştıklarını iddia etti. Bu sorunun, kendi evlerinin üst tarafında bulunan bina etrafına istinat duvarı yapılarak çözüleceğini ifade eden Akbulut, “Benin istediğim, sadece yukarıdaki evin istinat duvarını yapması. Kendime ait set duvarını kendim yapacağım. Toprak günden güne akıyor. Evin arkası 2’nci kata kadar toprak dolu. Yukarıdaki evlere ait su borularından akanlar, benim evime doğru geliyor” dedi.
Yıllardır çalışarak ev sahibi olduklarını anlatan Zeynep Akbulut, heyelanın kendilerini tedirgin ettiklerini sözlerine ekledi. "Tehlike altında uyuyoruz" Altından su aktığı ve heyelana sebep olduğu iddia edilen 6 katlı binada oturan daire sakinlerinden Hayati Güven ise kendi binalarının da çökme tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını savundu. Uyurken dahi korktuklarını aktaran Güven, "Uyuyorum ama tehlike ile uyuyorum, aşağıdaki ev de tehlike altında. Fındık ocakları aşağı doğru kayıyor. Buraya istinat duvarı yapılması ve bu toprakların buradan kaldırılması gerekiyor. Bu evin altından gelen suyun nereden geldiğinin araştırılmasını istiyorum" diye konuştu.
Hayati Güven ayrıca, yaklaşık 30 kişinin kaldığı binada çatlaklar oluştuğuna dikkat çekti. (SK-SLH-
İlgili Foto Galeriler
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı