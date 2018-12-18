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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Mahalle sakinlerinden tehlikeli yama Haberi

Mahalle sakinlerinden tehlikeli yama Haberi

Yoldan detay

Güvenlik Önlemi Harekete Geç 

-Vatandaşlardan detay

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’nın en işlek caddelerinden birinde, eline küreği alarak asfalt yol üzerindeki çukura yama yapan iki vatandaş, korkuya neden oldu. Manisa’nın Yunusemre ilçesi Manisa- Menemen yolu üzerinde meydana gelen çukurların belediyeler tarafından onarılmaması, vatandaşı harekete geçirdi. Eline küreği alan iki vatandaş, asfalt yol üzerindeki çukura yama yapmaya karar verdi. Vatandaşlar, yol kenarındaki inşaatın önündeki kireç ve toprakları, çukura doldurdu. Hiçbir güvenlik önlemi almadan, hız yapan araçların ortasında kalan vatandaşlar, korkuya neden oldu.
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