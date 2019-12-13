Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Mahalle muhtarlıklarına kitaplık hediye edildi - AYDIN

Mahalle muhtarlıklarına kitaplık hediye edildi - AYDIN

- Etkinlik afişlerinden görüntüler - Kitaplıklardan görüntüler - Kıtaplıkların dağıtılmasından görüntüler - Muhtarlar Dernek Başkanı Mukadder Yüksel'in konuşması - İncirliova Gönüllüleri Yörük Türkmen ve Efeler Derneği HulisiGenişoğlu'nun konuşması - Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Erginer konuşmasıMahalle muhtarlıklarına kitaplık hediye edildiAYDIN (AA) - Aydın 'da İncirliova Gönüllüleri Yörük Türkmen ve Efeler Derneği, 28 mahalle muhtarına kitaplık hediye etti.Dernek tarafından hayata geçirilen "Oku ve Okut" projesi kapsamında İncirliova Kültür Park'ta etkinlik düzenlendi.
Burada konuşma yapan dernek başkanı Hulisi Genişoğlu, 28 mahalle muhtarına kitaplık ve Yörükler üzerine yazılan kitapları hediye ettiklerini söyledi.

İncirliova Muhtarlar Dernek Başkanı Mukadder Yüksel de "Mahalledeki çocuklarımızın kitap okuması için önemli bir projedir. Okuma yazma konusunda belediyemiz zaman destek veriyor. Burada toplanacak kitaplarla mahallemizdeki vatandaş ve çocuklar okuma konusunu geliştirecekler." dedi.
İncirliova Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Erginer ise bu tür projelere destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Kitap Okuma Gine Kitaplık Dernek Başkanı Muhtarlıklar 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
ABDde Türkiye Karşıtı ProtestoABDde Türkiye Karşıtı Protesto
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Ata'ya saygı: 09.05'te hayat durduAta'ya saygı: 09.05'te hayat durdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı