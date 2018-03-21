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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Mahalle muhtarından örnek kampanya

Mahalle muhtarından örnek kampanya

-askıdaki elbiselerden detay görüntü

Sosyal Medya Karahisar Allah Hayırseverler Irak 

--Askıya elbise getirenlerden detay görüntü
--Muhalle muhtarı ile röp

( AFYON KARAHİSAR) -- “Elbise Askıda” kampanyasıyla ihtiyacı olan alıyor, ihtiyacı olmayan bırakıyor AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da mahalle muhtarının başlattığı kampanya ile hayırseverlerin bağışladığı elbiseler askıya asılıyor ve ihtiyaç sahipleri buradan istedikleri kıyafetleri alıp hiçbir ücret ödemiyor. Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi İmaret mahallesinde başlatılan “Elbise Askıda” kampanyası ile hayırseverlerin bağışladığı kıyafetler askılara asılarak ihtiyaç sahiplerinin beğenisine sunuluyor. İlçede yaşayan ihtiyaç sahipleri günün herhangi bir saatinde askıdaki elbise ve ayakkabıları pazardan alır gibi beğenip alabiliyor. Örnek kampanya hakkında bilgi veren Bolvadin İmaret Mahallesi Muhtarı Hakan Aktepe “İhtiyacın varsa al, yoksa as” sloganı ile mahalle halkı ile birlikte “Elbise Askıda” kampanyasını başlattıklarını söyledi.

Kampanyanın büyük ilgi gördüğünü belirten Aktepe, “Mahallemizde evimizin önünde gerçekleştirdiğimiz kampanyamızı ilk olarak sosyal medya üzerinden duyurduk. Bolvadin halkından yoğun ilgi ve destek gördük. Hayırseverlerden Allah razı olsun. Hayırseverlerimizde bizlere şunları söylediler; ‘gardolaplarımızda gerçekten bir çok kışlık, yazlık elbisemiz ve ayakkabılarımız vardı. Bu vesileyle değerlendirme imkanımız oldu’ dediler. Yoğun bir şekilde ilgi gördük. Ayrıca ihtiyaç sahipleri de yoğun ilgi gösterdi. İnşallah bu kampanyamızı bir ay daha devam ettireceğiz. Tüm hayırseverlerden Allah razı olsun” dedi.
(HK-Y)
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