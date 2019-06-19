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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Mahalle muhtarı sokakta bulduğu yavru baykuşa sahip çıktı Haberi

Mahalle muhtarı sokakta bulduğu yavru baykuşa sahip çıktı Haberi

Baykuş

Cenaze Tarım Öğretmen Yabani Hayvanlar Hayvan 

-Baykuşun beslenmesi
-Detay görüntüler
-İlker Kurt ile röp.
-Gülay Kanlı ile röp.

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Ören Mahalle Muhtarı İlker Kurt sokakta bulduğu yavru baykuşa sahip çıktı. Kurt’un 2 gündür baktığı baykuş Milli Parklar Şefliği'ne teslim edilecek. Ören Mahalle Muhtarı İlker Kurt, 2 gün önce bir cenaze için gittiği Memiş Mahallesi'nde sokakta halsiz duran yavru baykuşu gördü. Hayvanı alıp mekanına getiren Kurt, ona iki gündür bakarken, öğretmen Gülay Kanlı da kendisine yardımcı oldu. Kurt, kendine gelen hayvanı Burhaniye Milli Parklar Şefliği'ne teslim edeceğini söyledi.

Yaban hayvanlarını korumak gerektiğini anlatan İlker Kurt, “Bu yabani hayvanları korumak gerektiğini düşünüyorum. Onu iki gündür evimizde misafir ettik. Halsiz olan kuş canlı bir hale geldi. Bu baykuşumuzu Mili Parklar Şefliğine teslim edeceğiz. Bundan sonra gelecek nesil aynı şekilde bunları görebilsin, sevebilsin istiyorum” dedi.
Öğretmen Gülay Kanlı da, ”Muhtarımız, yapabileceği ne varsa araştırmış. Veterinerleri aradık. Bunu Milli Parklar Şefliğine teslim edeceğiz. Biz elimizden geldiği kadar bu hayvanı korumaya, kollamaya çalıştık. Arkadaşıma merhamet duygusundan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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