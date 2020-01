Mahalle muhtarı maaşını hayır işlerinde harcıyor Haberi

-Çocukları tek tek öpmesi

- Mersin’in Bozyazı ilçesinde mahalle muhtarı Baran Aksoy, seçildiği günden beri yaptığı hayır işleri, öğrencilere verdiği önem ve çalışmaları ile vatandaşların takdirini topluyor. 2019 yılı Mart ayında yapılan mahalli idareler seçimlerinde Gözce Mahalle muhtarlığına seçilen Aksoy, yaptığı sosyal sorumluluk projeleri, eğitime verdiği destek ve hayır işleri ile bölge halkının gönlüne taht kurdu. Muhtarlık maaşının üzerine para koyarak 11 üniversite öğrencisine aylık 350 lira burs veren Baran Aksoy, burs verdiği öğrenci sayısını ve yardım miktarını arttırmayı hedefliyor. Burs alan öğrencilerin okulların tatil olduğu dönem içerisinde ilçeye geliş ve gidişleri sırasında uçak masraflarını da karşılayan Aksoy, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği taşımalı öğrenci güzergahı dışında kalan kırsal kesimdeki öğrencilerin ulaşımı için servis hizmeti de sağlıyor. İlçede bulunan tüm okullarda eğitim gören öğrencilere 10 bin adet Türk Tarihi kitabının ücretsiz olarak dağıtımını gerçekleştiren Aksoy, ayrıca kendi mahallesi ve komşu 6 mahallede bulunan okullarda ise her hafta öğrencilere tatlı ikramında bulunuyor. Okulların tatile girmesi nedeniyle muhtarlık binası önünde çocuklara tatlı ikram eden, aileleri ile birlikte okumaları için de çeşitli kitaplar hediye eden Aksoy, “Tatilinizi iyi değerlendirin. Her fırsatta okuyun. Okumak gibi güzel bir şey yok. Okudukça ufkunuz açılır. Güzel şeyler yapmak için gayret edersiniz. Sizler evde kitap okurken anne ve babanıza da kitap okutmak için gayret edin” dedi.

"Okumak hep içimde uhde kaldı" Eğitim-öğretimin kendisi için büyük önem arz ettiğini kaydeden Aksoy, "Ailem beni maddi koşullar el vermediği için okutamadı. Ortaokulu bitirdim, mesleğe verdiler. Bu nedenle okumak hep içimde uhde olarak kaldı. Şimdi imkanım var okumak isteyen, maddi durumu yerinde olmayan çocuklarımıza gücüm yettiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak olan çocuklarımızın donanımlı bir şekilde yetişmesi içinde Allah bana güç kuvvet ve sağlık verdiği sürece elimden geldiğince yardımcı olmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı. "Paylaşınca huzur buluyorum" Kendi mahallesi başta olmak üzere Tekeli, Tekmen, Lenger, Gözsüzce ve Bahçekoyağı mahallelerinde ihtiyaç sahibi ailelere, bazı hayırsever insanlarında kendisine maddi ve manevi destek sağlaması sonucu gıda yardımı yaptığını, ileriki dönem içerisinde bunu yaygınlaştırarak Bozyazı geneline yaymayı düşündüğünü söyleyen Aksoy, "Her şeyi devletten beklememeliyiz. Dinimiz de geleneğimiz de yardımlaşmayı ve paylaşmayı önermekte. Var ise paylaşacaksın. Var olanı insanlarımızla paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. İnsanların hayır duasını almak gibi güzel bir şey olabilir mi? Yardım etmeyi kendime şiar edindim. Paylaşınca huzur buluyorum. Her şey maddiyat değildir. Manevi huzur daha önemli. Yaptığım bu hayır işlerinde bana maddi ve manevi yönden destek olan hayırsever insanlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

. Aksoy, görev süresince yeni bir geleneği başlattığını, bundan böyle mahallesinde evlenen yeni çiftlerin düğün salonu masrafı ile balayı masrafını da karşılayacağını sözlerine ekledi.



