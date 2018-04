Mahalle muhtarı kapı kapı dolaşıp vatandaşın sorunlarını dinliyor İzle

- Tokat’ın Zile ilçesinde Yunus Emre Mahallesi muhtarı Mehmet Narin, 20 yıldır bıkmadan sürekli evleri kapı kapı dolaşıyor ve vatandaş kendisine artık “çat kapı muhtar” diyor. Zile'de 18 bin nüfuslu, 7000 seçmeni olan Yunus Emre Mahallesi muhtarı Mehmet Narin yıllardır evleri kapı kapı gezerek muhtarlık hizmetini evlere taşıyor. Mahalleye yeni taşınanlar ilk defa bu hizmetle tanışırken, ilk zamanlar çok şaşırıyorlar. Bu hizmetten memnun olan mahalle halkı kendisine “çat kapı muhtar” olarak hitap ediyor. Mahalle adına hatıra ormanı yaptırarak 3 bin 900 ağaç diken muhtar ayrıca 3 yıl üst üste toplu sünnet organizasyonu da yaparak gündem olmuştu. 3 bin 900 adet ağaç dikti Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Mehmet Narin, "4. dönem muhtarlık yapıyorum. Mahallemi seviyorum, insanları seviyorum, konuşuyorum, sürekli olanlar beraber oluyorum. Yani sevinenlerle seviniyorum, üzüntüleri de ortak oluyorum. 1996 yılında mahallem adına “Yunus Emre Mahallesi Hatıra Ormanları” adı altında 3 bin 900 adet ağaç diktim. Bizzat kendim ilgilendim, ağaçları diktirdim. 1996 yılında Kaymakam Mehmet Yılmaz dönemindeydi. Yunus Emre Mahallesi Zile’nin en büyük mahallesi, 18 bin nüfusu var. 7 bin seçmeni var şuanda."dedi.

Çat Kapı Muhtarı Gören Şaşırıyor Narin, mahallesinde mağdur aileler bulunduğunu ifade edip, "Mahallemizde mağdur aileler var. Bunları birebir tanımak, onların işini görmek, yardımcı olmak hem sevap hem de muhtarlık açısından benim görevim. Her zaman onların yanında olmuşumdur. Bunu mahalle halkım çok iyi biliyor. Boş zamanlarımda hafta ortası olsun, Cumartesi, Pazar olsun normalde çat kapı deriz ya. Çat kapı gibi kapıyı çalıyorum kişilerle birebir görüşüyorum. Genellikle hanımlar oluyor evde veya beyler çıkıyor. Beni görünce tabi şaşırıyor. Buyur muhtarım bir şey mi diyecektin diyor. Hayır ben sizleri ziyarete geldim. Hal hatır sormaya geldim. Mahallemizle ilgili bir sorununuz var mı ? diye paylaşıyorum. Hastası varsa ziyarete giderim. Beni bu halde gördükleri zaman mahalle halkı çok memnun oluyor."dedi.

Seçmen her zaman lazım Seçmenin sadece seçim öncesinde değil, her zaman kendilerine lazım olduğunu belirten Narin, "Yani bir muhtarın gelip sorması, ilgilenmesi gerçekten güzel bir şey. Benim yaptığım gibi başkalarında yapmasını isterim. Siyasilerde yapsın. Seçimden seçime değil. Her zaman lazımız biz. İnsanların yakın olması lazım birbirine. Ben gittiğim zaman insanlar çok memnun oluyorlar. Mahallemizde mağdur olan aileleri ben teker teker ziyaret ediyorum. İhtiyaçları olduğu zaman karşılıyoruz. Biliyorsunuz kaymakamlık tarafından kömür yardımı yapılıyor senede bir sefer. Onları takip ediyoruz. İhtiyaçları varsa onları takip ediyorum." dedi.

