Mahalle meydanı değil, sanat atölyesi İzle

-Heykellerden genel detaylar

-Şuayyip Şen'in konuşması

-Heykellerden detaylar



( MANİSA -ÖZEL)- Köy hayatını yaptığı heykellere yansıttı- 82 yaşından sonra heykel sanatına merak sardı mahalle meydanını sanat atölyesine çevirdi MANİSA



- Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 82 yaşından sonra heykel sanatına merak saran Şuayyip Şen, 3 yıl boyunca yaptığı eserlerle mahalle meydanını adeta sanat atölyesine çevirdi. Mahallenin ilginç bir görünüme kavuşmasını sağlayan Şen, heykelleri gören insanların hatıra fotoğrafı çekildiğini söyledi.



Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Irlamaz Mahallesinde yaşayan 85 yaşındaki Şuayyip Şen yaklaşık 3 yıl önce heykel sanatıyla ilgilenmeye başladı.

İlk başlarda kendi evinden beton heykeller yapan Şen, daha sonra atık malzemelerle sanatına devam etti. Çanakkale Savaşı, Seyit Onbaşı, Atatürk, köy düğünleri ve çeşitli figürleri heykelleştiren Şen, mahalle meydanını sanat galerisine dönüştürdü. Mahalle meydanını yaptığı heykellerle süsleyen Şen, meydanın ilginç bir görünüme kavuşmasını sağladı. "Ölene kadar yapacağım" İlkokul diplomasının bile olmadığını söyleyen Şen, ilk yaptığı heykellerin betondan olduğunu ancak şikayet üzerine beton heykellerin yıkıldığından yakındı. Heykelleri kazanç için yapmadığını belirten Şen, "Her nedense bir heves sardı beni. İlkokul diplomam falan yok. Ama insan daima gördüğü şeylerden alıcı olacak. Hayat okulunda okudum ben. İlk yaptıklarım demirli betondan, daha sonra köpükten yapmaya devam ettim. Betondan yaptıklarımı yıktılar. Burası köy boşluğu, o yüzden şikayet ediyorlar. Buraya ben bir kazanç bir kar için yapmıyorum. Vatandaş 'iyi yapmışsın' dediği zaman yetiyor bana. Gelinle damat geliyor burada fotoğraf çekiliyor. Benim elimi öpüp teşekkür ediyor. O kelimeler beni gençleştiriyor, daha da sanata yöneltiyor. Nasip olursa ölesiye kadar yapacağım bunu. Evimi sanat atölyesine çevirdim. Hepsini çöplükten yaptım. Çünkü ilk yaptıklarımı yıktırdılar. Artık atık malzemelerden heykel yapıyorum" diye konuştu.



