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09 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Mahalle çeşmesi önünde ölü bulundu - YOZGAT

Mahalle çeşmesi önünde ölü bulundu - YOZGAT

- Polislerin olay yerindeki incelemesi - Ambulans ve cenaze aracının görüntüsü - Polisin mahalle sakinleriyle konuşması - Cenazenin tabuta konması - Yakınlarının gelmesi ve ağlaması - Cenazenin otopsi için adli tıp kurumuna gönderilmesi Mahalle çeşmesi önünde ölü bulunduYOZGAT (AA) - Yozgat 'ta SGK memuru, mahallesindeki çeşmenin önünde ölmüş halde bulundu.Aşağı Çatak Mahallesi Altan Güneş Caddesi'ndeki mahalle çeşmesi önünde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.Bölgeye gelen sağlık ekipleri, 63 yaşındaki Mustafa Duygu olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.SGK İl Müdürlüğünde memur olarak görev yaptığı öğrenilen Duygu'nun cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Haberi alan Duygu'nun yakınları göz yaşlarını tutamadı.

Adli Tıp Cenaze Cenaze Aracı Sağlık Ekipleri Adli Tıp Kurumu 

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