Mahalle bekçilerinin dikkati intiharı önledi

-İNTİHAR ETMEK İSTEYEN GENÇTEN GÖRÜNTÜLER

-GENCİN POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN İKNA EDİLMESİ

-İNTİHARA TEŞEBBÜS EDEN GENCİN AMBULANSA BİNDİRİLMESİ



( NEVŞEHİR )- Nevşehir’de köprüye çıkan genç intihar etmek istedi- Polis intihara teşebbüs eden genci uzun uğraşlar sonrasında ikna etti NEVŞEHİR



- Nevşehir’de bu akşam saatlerinde köprüye çıkarak intihar etmek isteyen genci mahalle bekçilerinin dikkati kurtardı. Alınan bilgilere göre, Yavuz Sultan Sultan Selim Han köprüsünün üste geçidine çıkan bunalıma girdiği öğrenilen bir şahıs intihar etmek istedi. Mahallede devriye gezen bekçilerin dikkati sonrasında olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri geldi. Trafik polisleri tarafından köprülü kavşakta trafik kesilirken polis ekipleri tarafından ikna edilmeye çalışıldı. Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ise köprülü kavşak alt geçinde branda ile intihara karşı önlemlerini alırken polislerin yaklaşık 45 dakikalık uğraşları sonrasında intihar etmekten vazgeçirdiği Yusuf Yeler daha sonra sinir krizi geçirmesi sonrasında bayıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından intihar etmek için köprüye çıkan Yusuf Yeler Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (COŞ_



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