Mahalle arasında kafa kafaya çarpıştılar

-Araçların çekici aracılığıyla kaldırılması

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( İSTANBUL )- Arnavutköy’de sokak arasında kaza yapan araç takla attı- Arnavutköy’de mahalle arasında kaza yapan araç takla attı İSTANBUL



- İstanbul Arnavutköy’de iki araç mahalle arasında kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle bir aracın takla attığı kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay saat 10.00 sıralarında Arnavutköy Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Nağme sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 EC 0259 plakalı ticari araç sürücüsü sokak üzerinde seyrederken ara yoldan çıkan 34 TC 552 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ticari araç takla atarak sokak üzerinde savruldu. Ters dönen araç içerisinde bulunan sürücü araç içerisinde sıkıştı. Durumu gören vatandaşlar olayı itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ters dönen aracı vatandaşlar çevirdi Ticari araç içerisinde sıkışan sürücüyü çevredeki vatandaşlar kurtarırken olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası kontrol amaçlı Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri olası bir patlama durumuna karşı önlem aldı. Polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu. Sokak üzerinde ters dönen aracı vatandaşlar el birliğiyle çevirdikten sonra çekici aracına yükledi. Kazaya karışan her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekiplerinin inceleme başlattı. (UK- ÖY-

