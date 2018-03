MAGİDER üniversiteli gençlere yön veriyor Haberi

-OĞUZHAN ŞEN KONUŞMA

-AYBERK ALOĞLU KONUŞMA



( MANİSA -ÖZEL)- Manisa Girişimciler Derneği Yönetimi Manisa Celal Bayar Üniversitesinde okuyan ve aynı zamanda derneğin öğrenci kolları olan MCBÜ-MAGİDER üyelerini ağırladı- MAGİDER üniversiteli gençlerin hazırlayacağı her türlü projeye destek verecek MANİSA



- Manisa Girişimciler Derneği (MAGİDER) Yönetimi Manisa Celal Bayar Üniversitesinde okuyan ve aynı zamanda derneğin üniversite öğrenci kolları olan MCBÜ-MAGİDER topluluğunun üyelerini ağırladı. MAGİDER Başkanı Ayberk Aloğlu gençlerin hazırlayacağı her türlü projede onlara destek olmaya ve danışmanlık yapmaya hazır olduklarını belirtti.

MAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı A. Ayberk Aloğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri derneğin üniversite gençlik kolları üyeleri olan MCBÜ-MAGİDER üyelerini kahvaltıda ağırladı. Gençliğin önemli olduğunu ve özellikle üniversiteli gençleri Manisa’da tutmanın yollarını aradıklarını ifade eden Aloğlu, genç fikirlere ve girişimcilere her zaman açık olduklarını ve her türlü konuda gençlere yol göstermek için hazır olduklarını belirtti.

Daha çok faaliyet yapmak ve MAGİDER’in öğrenci Kollarını yürütmek için bir araya geldiklerini kaydeden MCBÜ-MAGİDER Topluluğu Başkan Oğuzhan Şen 500’ün üzerinde yapılan başvurular arasından kriterlere uygun olarak 115 kişilik bir kadro ve yedeklerin olduğunu söyledi.



Güzel işler yapmak istediklerini kaydeden Şen, “Geçtiğimiz dönemlerde de öğrenci kolları olarak faaliyetlerde bulunduk ama hep beraber güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Burada olmamızın amacı yani kalabalık olmamızın amacı açıkçası tek başımıza yapamayacağımız bir işi ekiple yani herkesin birleşerek yapması. O yüzden siz proje üretin, ‘Biz şunu yapmak istiyoruz’ diyin, bunun ucu açık. Her şey olabilir. MAGİDER sadece ticaretle ilgili veya sadece belli bir alana bir kulvarı olan bir dernek değil, aklınıza gelebilecek her türlü projede, birçok alanda dernek üyelerimiz var. Öğrenci olduğumuz için her türlü fikrinizi bekliyoruz. Sadece MAGİDER’de olup da bir serüven gerçekleştirmeyelim. Katılımcı olalım, fikir üretelim grubun amacı bu” dedi.

Geçtiğimiz yıl düzenledikleri staj fuarını bu sene yine daha fazla firmanın katılımıyla gerçekleştirmek istediklerini kaydeden MAGİDER Başkanı Ayberk Aloğlu ise, “Yeni yapacağımız fuarı 30-40 hatta 50 fabrikayla beraber yapalım. Öncelikli projelerimizden birisi bu olsun” derken, dernek olarak ticari fuarlar yaptıklarını ve bu fuarlarda firmaların ürünlerini tanıttıklarını belirtti.

Aloğlu bu fuarlarda öğrencilerin de katılıp, kendi tasarladıkları bir ürünün de tanıtımını yapabileceklerini belirterek öğrencilerin fikirlerini aldı. Öğrencilerle birlikte bir şirket kurma fikrini de ortaya atan Aloğlu bunun 3-4 aylık bir fikir olduğunu anlatarak, “Öğrencilerle birlikte bir şirket kurma, 100 kişilik de olabilir, 200 kişilik de olabilir. Herkesin bir hissesi olacak. Bu hisselere tamamen üniversiteli öğrenciler sahip olacak. Bizler sadece dışarıdan danışmanlık verebiliriz o da siz isterseniz. Siz istemezseniz biz yine içinde olmayız. Bunu daha önce Obasya için konuşmuştuk. Hem üniversitenin yakınında hem de çok istenilen bir noktaya gelemedi. Burayı hep beraber alalım, kalkındıralım. Toplantılarınızı orada yapın, derslerinizi orada çalışın. Beraber dışarı çıktığınızda ‘Arkadaşlar nereye gidelim’ diye sormazsınız ‘Hadi bizim oraya’ dersiniz. Zaten siz kendi aranızda 100 kişi orayı ayakta tutar, para da kazanırsınız. Bu sadece Obasya için değil, başka bir yer de olabilir. Kafe tarzı bir yerde olabilir mesela bir işletme de açılabilir. Şunu istiyorum aslında birçoğunuz çalışmışsınız ama daha da çok çalışmanız lazım” diye konuştu.

Program karşılıklı görüş alışverişleri ve öğrencilerin istek ve taleplerinin dinlenmesi ile sona erdi.