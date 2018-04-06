Mağdur vatandaşın dolandırıcılara para yatırdığı anlar kamerada...Polis dolandırıcıya yatırılan parayı engelledi, sahibini arıyor İzle

-Vatandaşın telefonla konuşması

-ATM'den para yatırması

-Sürekli para yatırması ve konuşması

-Para sayması

-Genel ve detay görüntü



( ADANA -HD)- Kendilerini polis, savcı ve asker olarak tanıtarak çok sayıda kişiyi dolandıran şahıslara yönelik operasyon yapan Adana polisi, dolandırıcılara yüklü miktarda para yatıran bir vatandaşın parasını bloke etti ancak para transferi başkasının kimlik numarasıyla yapıldığı için parayı yatıran mağdura ulaşılamadı - Mağdur vatandaşın parayı başkasının kimlik numarasıyla yatırdığı için ismi tespit edilemedi ADANA



- Kendilerini polis, savcı ve asker olarak tanıtarak çok sayıda kişiyi dolandıran şahıslara yönelik operasyon yapan Adana polisi, dolandırıcılara yüklü miktarda para yatıran bir vatandaşın parasını bloke etti ancak para transferi başkasının kimlik numarasıyla yapıldığı için parayı yatıran mağdura ulaşılamadı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 3 ay önce kendilerini savcı, polis ve asker olarak tanıtan kişilerin yakalanması için teknik ve fiziki takip başlattı. Bu takip sonucunda 1 Mart günü Ağrı'da bulunan bir vatandaşı telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıttıktan sonra PKK tehdidiyle korkutarak Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde bulunan bir ATM’ye gidip para yatırmasını istedi. Para yatırmayı kabul eden mağdur vatandaş, üniversitede bulunan bir bankanın ATM’sine giderek başkasının TC kimlik numarasını girdikten sonra sahte polislerin verdiği TC kimlik numarasına dakikalarca yüklü miktarda para yatırdı. Para yatırırken de dolandırıcılar vatandaşı sürekli telefondan yönlendirdi. Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, teknik takip yaptığı dolandırıcılardan birisinin bir kişiyi yüklü miktarda dolandırdığını tespit edince harekete geçti. Verilen TC kimlik numarasına yatırılan yüklü miktar para polis tarafından bloke edildi. Polis sahte polislerden parayı kurtardı ancak mağdur başkasının kimlik numarasıyla para yatırdığı için vatandaşın ismi bir türlü tespit edilemedi. Polis yaptığı teknik takip sonucunda dün şafak vakti Adana merkezli 10 ilde yaptığı operasyonda vatandaşı dolandıran zanlının da aralarında olduğu 60 kişiyi gözaltına aldı. Ancak hala dolandırılan vatandaş bulunamadı. Yüklü miktarda para yatıran vatandaş dolandırıldığından haberi olmadığı için polise de gidip başvuruda bulunmadı. Şimdi polis her yerde bu dolandırılan vatandaşı bulup, parasını teslim etmek için arıyor.

