Mağazalarda okul dönemi yoğunluğu yaşanıyor İzle

-Okul kıyafetlerinin bulunduğuna dair yazıdan detay

-Mağaza içerisinde velilerin kıyafet almasından farklı planlarda detay

-Bazı okul kıyafetlerinden görüntü

-Okul kıyafeti giymiş öğrencilerden görüntü

-Raflardan görüntü

-Çalışanların okul kıyafetlerini katlamalarından görüntü

-Mağaza sahibi ile röp.

-Mağazanın içerisinden görüntü



( DENİZLİ -ÖZEL) - Veliler çocuklarını yeni eğitim-öğretim yılına hazırlıyor DENİZLİ



- Denizli’de yaklaşan 2018-2019 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrenciler ve veliler okul kıyafetlerini almak için mağazaların yolunu tuttu. Okulların açılmasına sayılı günler kala mağazalarda yoğunluk yaşanırken, fiyatlardaki artış dikkatlerden kaçmadı. Okulların açılmasına sayılı günler kala okul kıyafeti ve kırtasiye malzemesi satan yerlerde yoğunluk yaşanıyor. Yaklaşan 2018-2019 eğitim öğretim yılı öncesinde okul formaları ve önlükler raflardaki yerini alırken, veliler ve öğrenciler de hazırlıklara başladı.

Her okulun farklı renklerde tercih ettiği okul kıyafetlerinden kısa kollu, yakalı tişört 30-35 TL, uzun kollu kışlık kazak 45 TL, pantolonlar 40-60 TL, kışlık polarlar 60 TL, etekler ise 40 TL civarında fiyatlarla satışa sunuldu. "Denizli’deki 150 okulu hazırladık” Denizli Bayram Yerindeki mağazasında iki sezondur okul kıyafeti işi yaptığını belirten Mehmet Şükrü Ağca, “Bu sene okul kıyafetlerine her sene olduğu gibi tekrar başladık. Hazırlıklarımızı ikinci aydan itibaren yapmaya başladık. Denizli’deki 150 okulu hazırladık. Müşterilerimizin, velilerimizin hizmetindeyiz. Okul kıyafeti olarak kısa kollu gruplarımız var, tişört olarak, yazlık gruplarımız bunlar. Uzun kollu Selanik kazak türlerimiz var. Bunları kışlık olarak müşterilerimize sunuyoruz. Pantolon gruplarımız var, üç iplik polar gruplarımız var, kışlık mont tipinde. Bunları da müşterilerimize sunuyoruz. Denizli’deki 150 okulu hazırladık. Fiyatlarımız da, tişört gruplarında 30-35 lira, uzun kollu kazak gruplarımız 45 lira, pantolon gruplarımız ilkokul 40 lira kumaş pantolon, ortaokul 50-55 lira, lise gruplarımız 60 lira, battal gruplarımız var onlar da 70 lira, polarlarımızı 60 liradan velilerimize ve müşterilerimize sunuyoruz” dedi.

"Konfeksiyon mağazamızı okul ürünlerine çevirdik” 2 katlı konfeksiyon mağazasının okul döneminde normal ürünleri kaldırıp mağazanın tamamında okul kıyafeti satışı yaptığını ifade eden Ağca, "3 katlı konfeksiyon mağazamızda, okul sezonu Eylül ayının başından sonuna kadar mağazamızın bütün katlarını okul sezonuna çevirdik. Son hafta, 17 Eylül okulların açılacağı hafta yoğunluk daha da artacak. Yoğunluk okul açıldıktan sonra da devam ediyor, çünkü okul kıyafeti ihtiyacı olan müşterilerimiz sürekli geliyorlar. Eylül ayının sonuna kadar satışlarımız devam edecek. Eylül ayından sonra tekrar konfeksiyon üzerine çalışma yaptığımız mağazamızda devam edeceğiz” diye konuştu.



