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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Mağaza fareleri yakalandı... Hırsızlık anları kamerada

Mağaza fareleri yakalandı... Hırsızlık anları kamerada

Güvenlik kamerası görüntüleri

Jandarma Kol Saati Mobilya Mağazası Mobilya Hırsız 

-Şahsın adliyeye götürülme fotoğrafları

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 ayrı işyerinden seri hırsızlık yapan 6 zanlı yakalandılar. Yakalanan 6 şüphelinin 41 ayrı suçtan sabıkasının olduğu öğrenildi. İnegöl ilçesinde 6 Mart 2018 tarihinde Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan mobilya firmasından 4 bin lira değerindeki tablet çalma, 20 Haziran 2018 tarihinde Şehitler Mahallesi'nde bir mobilya mağazasına girerek zarar verme, 20 Haziran günü Yenice köprüsü mevkiindeki iş yerinden bin 500 TL nakit para çalma, 29 Haziran’da aynı mevkiideki mobilya firmasından içinde 18 bin dolar, çek ve senetlerin bulunduğu çelik kasanın çalınması, 30 Haziran’da yine aynı mahalledeki mobilya firmasından plazma TV, 1 adet kol saatinin çalınması olayları yaşandı. İnegöl Jandarma Komutanlığınca hırsızlıkların aydınlatılması için özel ekip kuruldu. İşyerlerinde yapılan incelemelerde güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık şüphelilerinin kimlikleri tespit edildi. Hırsızlar, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındılar. 18 ayrı suç kaydı bulunan 24 yaşındaki R.Ç., 11 ayrı suç kaydı bulunan 20 yaşındaki A.Ö., 1 suç kaydı bulunan 20 yaşındaki E.A., 2 ayrı suç kaydı bulunan 18 yaşındaki O.Y., 3 ayrı suç kaydı bulunan 20 yaşındaki O.U., 6 ayrı suç kaydı bulunan 15 yaşındaki F.Y. ve 14 yaşındaki Y.T. dün jandarma ekiplerince adliyeye sevk edildi.
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