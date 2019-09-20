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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Mağaradan gelen lezzet İzle

Mağaradan gelen lezzet İzle

Mağaradan görüntü

Buzdolabı Teknoloji Soğuk Hava Deposu Irak 

-Mağaranın içindeki peynirlerden görüntü
-Köylülerin konuşması
-Genel detay

( SİİRT ) -- Siirt'te vatandaşlar, peynir, turşu, konserve gibi ürünleri, bozulmaması için mağaralarda muhafaza ediyor- Yiyecekleri yazın sıcaktan, kışın ise soğuktan koruyan mağaralar, yıllardır vatandaşlar tarafından kullanılıyor SİİRT

- Siirt’te vatandaşlar, yazın ürettikleri peynir, turşu, konserve, tereyağı gibi ürünlerin bozulmaması için doğal soğuk hava deposu olarak kullandıkları mağaralarda muhafaza ediyor. Siirt’in Kurtalan ilçesi Kayabağlar köyünde yaşayan vatandaşlar, asırlardır süren geleneği devam ettiriyor. Kış aylarında tüketmek için hazırladıkları peynir, turşu, konserve, tereyağı gibi ürünlerin bozulmasını önlemek isteyen vatandaşlar, bu ürünleri mağarada muhafaza altına alıyor. Mağaraların, peynir, turşu, konserve, tereyağı gibi ürünlerin tat ve lezzetini koruduğunu belirten yöre halkından Fikret Toktanış, yiyecekleri mağarada muhafaza etme geleneğinin devam ettiğini dile getirdi. Toktanış, "Asırlardır bu geleneği burada sürdürüyoruz. Eskiden buzdolabı olmadığı zamanlarda teknolojinin gelişmediği zamanlarda dedelerimiz ve büyüklerimiz bu uygulamayı yapıyordu. Bu gelenek haline geldi. Günümüze kadar kendi peynirlerimizi, ayranlarımızı, turşularımızı kışlık olan bütün ihtiyaçlarımızı gelip bu mağarada muhafaza ediyoruz. Bu mağarada saklanan bütün peynirlerimiz, konservelerimiz ayrı bir tat, lezzet, hoşluk veriyor yemeklerimize. Bütün köydeki komşularımız gelip kışlık ihtiyaçlarını bu mağarada sağlıyor. Soğuk hava depolarına da ayrı bir ücret ödemiyoruz” dedi.
"Köylüler eski geleneği devam ettiriyor" Köy halkının soğuk hava depoları olmasına rağmen mağaraları tercih ettiğini belirten vatandaşlardan Muhsin Polat, mağarada doğal ortamda bırakılan kış ürünlerinden alınan lezzetin hiçbir yerde bulunmadığını söyledi.

Polat, "Daha önce bu köyde elektrik yoktu. Köy halkı bütün yoğurdunu, ayranını, peynirini gidip mağaraya bırakıyordu. Elektrik gelmesine rağmen insanlarımız peynirini mağaraya bırakıyorlar" diye konuştu.
(SD-YRT-
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