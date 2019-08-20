Mağarada teröristlere ait 5 ton yaşam malzemesi bulundu - HAKKARİ
- Mağarada teröristlere ait 5 ton yaşam malzemesi bulundu - Kavaklı bölgesindeki operasyondan görüntü - Operasyona katılan helikopterlerden detaylar - Jandarma ekiplerinin mağaraya tırmanması ve içeri girmesi - Ele geçirilen mühimmat ve malzemelerden detaylarMağarada teröristlere ait 5 ton yaşam malzemesi bulundu - Hakkari , Şırnak ve Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden Kıran Operasyonu kapsamında Hakkari 'nin Kavaklı bölgesinde tespit edilen çift girişli mağarada teröristlere ait yaklaşık 5 ton yaşam malzemesi, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildiHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Kavaklı bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik sürdürülen "Kıran" operasyonunda tespit edilen mağarada 5 ton yaşam malzemesi, patlayıcı ve mühimmat bulundu. Hakkari , Şırnak ve Van il jandarma komutanlıklarının katılımıyla, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in emir ve komutasında yürütülen "Kıran" operasyonu devam ediyor.Jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla 3 ilin kırsal bölgelerinde sürdürülen operasyonda, teröristlerin kullandığı mağara, sığınak ve depolar tek tek imha ediliyor. Hakkari 'nin Kavaklı köyü kırsalında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando Taburu birliklerince yapılan çalışmalarda bir girişi hilti ile açılmış iki girişli mağara tespit edildi.PKK'lı teröristlerin depo ve kış üstlenmesinde kullanıldığı değerlendirilen mağarada, yaklaşık 5 ton yaşam malzemesi, 45 örgütsel doküman, 25 tüp, 30 fünye, patlayıcı yapımında kullanılan 80 metre kablo, 2 havan mühimmatı, paketlenmiş 16 pil bloku, 2 jelikan mazot, 20 litre motor yağı, hilti, anahtar takımı, çadır, 2 el bombası, 4 M - 16 şarjörü, 3 AK - 47 şarjörü ve bu silahlara ait 400 fişek, çok sayıda yorgan ve halı ile temizlik malzemeleri ele geçirildi.Mağara ve malzemeler ekiplerce imha edildi.
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