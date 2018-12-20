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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Mağarada sıkıştırılan teröristlere 'teslim ol' çağrısı - TUNCELİ

Mağarada sıkıştırılan teröristlere 'teslim ol' çağrısı - TUNCELİ

Mağarada sıkıştırılan teröristlere "teslim ol" çağrısı - TUNCELİ - Operasyon bölgesine yakın bir noktada bekleyen askerlerin görüntüsü - Operasyon bölgesinin sisli ve karlı görüntüsü - Bölgede bekleyen zırhlı araçların görüntüsü Tunceli 'de mağarada sıkıştırılan teröristlere "teslim ol" çağrısı - Munzur Vadisi'ndeki mağarada 8 gün önce tespit edilen bir grup teröristi sağ ele geçirmek isteyen güvenlik güçleri "teslim ol" çağrısında bulundu - Teröristlerin kış üslenmesi için kullandığı önemli alanlardan olduğu belirtilen mağaradaki örgüt mensupları arasında, terör örgütü PKK ile sol terör örgütlerinden üst düzey yöneticilerin de bulunduğu tahmin ediliyorTUNCELİ (AA) - Tunceli 'de, güvenlik güçleri bir mağarada tespit ettikleri teröristleri sağ ele geçirmek için teslim olmaları yönünde ikna etmeye çalışıyor.AA muhabirinin, güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Tunceli ile Ovacık ilçesi arasındaki Munzur Vadisi'nde arazi arama, tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, 8 gün önce bir noktada üzeri karla örtülmüş ayak izlerinin bulunduğu patika yol tespit etti.Patika yolu takip eden güvenlik güçleri, teröristlerin kış üslenmesi için girdiği doğal oluşumlu mağarayla karşılaştı.Takviye birliklerle bölgeyi çember altına alan güvenlik güçleri, mağaranın giriş kısmına kurduğu ses sistemiyle teröristlere Kürtçe, Türkçe ve Zazaca anonslarla "teslim ol" çağrısında bulundu.Askerlerin bu çağrısına ateşle karşılık veren teröristler, kurulan ses sistemine de zarar verdi. İkinci kez mağaraya ses sistemi kuran güvenlik güçleri, teröristleri sağ olarak ele geçirmek için ikna çalışması yürütüyor.Teröristlerin kış üslenmesi için kullandığı önemli alanlardan biri olduğu belirtilen mağaradaki örgüt mensupları arasında, terör örgütü PKK ile sol terör örgütlerinden üst düzey yöneticilerin de bulunduğu tahmin ediliyor.

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Güvenlik Güçleri Terör Örgütü Teröristler 

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