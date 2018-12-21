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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Mağarada sıkıştırılan teröristler etkisiz hale getirildi - TUNCELİ

Mağarada sıkıştırılan teröristler etkisiz hale getirildi - TUNCELİ

- Operasyon anından detay görüntüler - Patlama anı - Mağaranın içinden detaylar - Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in operasyon bölgesine gelmesi - Detay görüntüler Tunceli 'de mağarada sıkıştırılan teröristler etkisiz hale getirildi - Tunceli Valiliği: - "Tüm 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık vermeleri ve teslim olmamalarından sonra bugün mağaraya gerçekleştirilen karadan ve havadan operasyonla teröristler etkisiz hale getirilmiştir"TUNCELİ (AA) - Tunceli 'de bir mağarada sıkıştırılan ve sağ yakalanmaları için ikna edilmeye çalışılan teröristlerin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Ovacık ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca 13 Aralık 2018'de başlatılan operasyonun, 9 gündür devam ettiği belirtildi.Operasyonda, bir mağara içerisinde teröristler bulunduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Teröristlere yapılan tüm 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık vermeleri ve teslim olmamalarından sonra bugün mağaraya gerçekleştirilen karadan ve havadan operasyonla mağarada bulunan tüm teröristler etkisiz hale getirilmiştir."

Bild Akalan Gesi Teröristler 

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