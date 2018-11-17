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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Mağarada şarkı söyledi, yarasalardan özür diledi Haberi

Mağarada şarkı söyledi, yarasalardan özür diledi Haberi

Tokat Ballıca Mağarasında şarkı söyleyen ses sanatçısının şarkı söylemesi

Ses Sanatçısı Salar Yabancı Turist Deniz Seviyesi Oksijen 

-Mağaradan detay

( TOKAT ) TOKAT

- Dünya ünlü Ballıca Mağarası'nı gezmeye giden ses sanatçısı Gökhan Ay, mağarada şarkı söyledikten sonra yarasalardan özür diledi. Tokat’ın Pazar ilçesinde bulunan Ballıca Mağarası yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Eşinin memleketi Tokat'a Ankara’dan gezmeye gelen ses sanatçısı Gökhan Ay da Ballıca Mağarasını ziyaret etti. Mağaranın akustik ortamına kendisini kaptıran Ay, Cem Karaca’nın Islak Islak şarkısının bir bölümünü seslendirdi. Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Ay, şarkının bitiminde "Tüm yarasalardan verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz" diye konuştu.
Mağarada binlerce yarasa yaşıyor Dünyanın en büyük ve en görkemli mağaralarından birisi olan 3.4 milyon yaşındaki Ballıca Mağarası'na astım ve koah hastaları yoğun ilgi gösteriyor. Pazar ilçesinin Ballıca Köyü'nde, deniz seviyesine göre 1.085 m. rakımda yer alan Mağarası kristalleşmiş kireç taşlarından oluşuyor. Ortalama sıcaklığı 18 C ve ortalama nem oranı yüzde 54 olan mağaranın bol oksijenli havası nefes almayı kolaylaştırıyor. Mağarada yaşayan binlerce yarasa gece dışarı çıkıp gün ağarmadan içeri giriyor.
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