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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Mağarada müzik ziyafeti

Mağarada müzik ziyafeti

Vatandaşların gelişi

İspanya Festival Sopra 

-Mağaradan görüntü
-Konserden detaylar

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bu yıl 21. düzenlenen festival kapsamında ünlü Cehennemağzı Mağarası'nda müzik ziyafeti düzenlendi.
21. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Cehennemağzı Mağarası'nda müzik ziyafeti düzenlendi.
İspanya ve Fransa'dan seçme ezgilerin seslendirildiği müzik ziyafetine çok sayıda vatandaş adeta akın etti. Mağaraya sığmayan davetliler dışarıda kurulan platformdan konseri izledi. Trio Opal konserinde viyaloda Bige Bediz Kınıklı, piyanoda Gülmira Tokombaeva ve Robert Seidel yer alırken mezzosoprano Nihan Turnagöl birbirinden eşsiz ezgileri seslendirerek davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.
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