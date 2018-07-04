- Mağarada Mahsur Kalan Çocuklara Temel Dalma Dersi Verilmeye Başlandı



- Tayland deniz komandolarına ait facebook sayfasında bir mağarada keşif gezisi yaparken yağan yağmurun oluşturduğu sel sebebiyle 11 gün mahsur kalan çocukların yeni görüntüleri yayımlandı. Görüntülerde çocuklarını kilo kaybettikleri ancak morallerinin yüksek olduğu görüldü.

Yaşları 11 ila 16 arasında değişen 12 kişilik bir amatör futbol akımı ve 25 yaşındaki antrenörlerinin Tham Luang isimli mağarada 11 gün mahsur kaldıktan sonra pazartesi günü kendilerine ulaşılmıştı. Çocukların dışarı çıkarılması için mağaradan su boşaltılmasının sürdüğü, hiçbirisinin yüzme bilmeyen çocuklara temel yüzme dersi verilmeye başlandığı kaydedildi. İki İngiliz dalgıç çocukları mağarada kuru bir alanda toplanmış olarak buldu. Mağaranın dolambaçlı kıvrımlı su dolu dehlizinin 4 kilometre derininden çıkabilmenin ancak tecrübeli yüzücülerin başarabildiği belirtilerek çocukları buradan çıkarmanın çok güç olduğu kaydedildi. Mağaradaki suyu çocukların yürüyerek çıkabileceği seviyeye indirecek kadar tahliye etmekten umutlu olduklarını söyleyen Taylandlı yetkililer, şu ana kadar mağaradan 120 milyon metreküp suyun boşaltılmasıyla su seviyesinin yüzde 30 ila 40 seviyesinde azaldığını söyledi.



Yetkililer, suyun yeteri kadar boşaltılmasının ardından çocukların birkaç gün içinde çıkarılmasının mümkün olduğunu kaydetti.

Taylandlı askerler mağaranın ağzında ilk kurtarma tatbikatını yaptı. Askerler kollarını birbirlerine birleştirerek bir sıra oluşturdu, çocukların hastaneye ulaştırılması için mağaranın yakınında 13 ambulans bekletildi. Hafta sonunda daha çok yağmur beklentisi olduğu, Tayland’da yağmur mevsiminin Eylül ayına kadar sürmesi sebebiyle bazı yetkililer çocukları kurtarmanın aylar alacağı tahmininde bulundu. Tayland Deniz Komandoları tarafından bugün yayımlanan videoda, geceyi çocuklarla geçiren Taylandlı bir doktorun çocukların vücudundaki bazı kesik ve incinmeleri tedavi ettiği ve onlarla şakalaştığı, çocukların bazılarına yeni elbiseler verilmiş ve termal battaniyelere sarılmış olduğu görülüyor. Taylandlı yetkililer, çocuklar için yüzde 100 güvenli bir kurtarma için şartları oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.



Tayland Başbakan Yardımcısı Prawit Wongsuwan, habercilere yaptığı açıklamada, “Su çok güçlü, geçiş alanın çok dar. Çocukların çıkarılması için çok kişiye ihtiyaç var. Şimdi çocuklara yüzme ve dalmayı öğretiyoruz” dedi.

Günlerce yalnız başına kalan çocuklar, dalgıçlar ve sağlık uzmanlarının ilgi odağı oldu. Çocuklar proteini yüksek gıda ve sıvılarla beslendi. Dalgıçlar çocukların aileleri ve dış dünya ile irtibat kurması için mağaraya fiber optik kablo uzatmaya çalışıyor.

