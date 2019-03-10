Mağarada kuyuya düşen şahsı itfaiye ekipleri kurtardı Haberi

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinin şahsı çıkarmaya çalışması

-Şahsın acılar içinde bağırması

-Şahsın çukurdan çıkarılarak sedyeye konulması



( MERSİN )- Mersin‘in Tarsus ilçesinde ziyaret için gittiği Eshab-ı Kehf Mağarası'nda 3 metrelik çukura düşerek sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerinin çabası ile kurtarıldı MERSİN



- Mersin‘in Tarsus ilçesinde ziyaret için gittiği Eshab-ı Kehf Mağarası'nda 3 metrelik çukura düşerek sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerinin çabası ile kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Murat Kılıçkıran adlı şahıs, yakınlarıyla birlikti ziyaret için gittiği Tarsus ilçesindeki Eshab-ı Kehf Mağarası'nda, dengesini kaybederek 3 metre derinliğindeki çukura düşerek sıkıştı. Düştüğü yerde hareketsiz kalan şahsın yardımına, yakınlarının haber vermesi üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yetişti. Boynu zedelenerek yaralanan Kılıçkıran, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

