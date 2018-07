Magandalara karşı, düğünlerde nöbetçi polis uygulaması başladı Video

-Kırıkkale Valisi İlker Haktankaçmaz ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu düğün ziyaretleri

-Kırıkkale Valisi geline kına yakarken

-Kırıkkale Valisi röportaj

-Kırıkkale İl Emniyet Müdürü röportaj

-Düğünden detay görüntüler

-Gelin ve Damat çifti röportaj

-Uygulamaları kontrol eden asayiş müdürü Duraner Yay düğünde oynarken



( KIRIKKALE )- Vali Haktankaçmaz, düğünlerde uygulamayı kontrol etti KIRIKKALE



- Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, düğünlerde magandalar tarafından silah atılmasının önüne geçebilmek amacıyla “Her düğün için bir polis” projesi hayata geçirildi. Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz ve Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, kent merkezindeki düğünleri hem ziyaret etti hem de uygulamayı kontrol etti. Kırıkkale'nin silahın başkenti olduğunu ve vatandaşların özellikle düğünlerde silah atmayı çok sevdiğini ifade eden Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, “Kına gecelerinde böyle silah atmalar çok fazlaydı. Biz böyle bir kampanya başlattık. Kırıkkalemizde böyle eğlenceli günlerimiz hüzne dönüşmesin. Tabii bütün Kırıkkale genelinde düğün sahiplerini topladık" dedi.

"Düğün sahipleri çağrımıza kulak verdi" Haktankaçmaz şöyle devam etti: "Sağ olsunlar buradaki düğün sahipleri, ev sahipleri bu çağrımıza kulak verdiler. Bir tek bile silah atılmadı. Ben bu vesile ile kına gecesinin ev sahiplerine teşekkür ediyorum. Kırıkkalemizde inşallah bu gayretlerimiz faaliyetlerimiz sonuç bildirecek ve sevinçli günlerimiz hüzne dönmeyecek. Buradan çağrı yapıyoruz. Silah atmak bir iltifat göstergesi olamaz, bir mutluluk göstergesi olamaz bundan uzak duralım” diye konuştu.

Her düğün için bir polis uygulaması başlatıldığını ifade eden Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ise, “Bu projemizi Kırıkkale halkımız da destekledi. FETÖ ve uyuşturucu ile yaptığımız projenin aynısını da burada gerçekleştireceğiz. Biz başaracağımıza inanıyoruz. Bizim amacımız düğünlerde olay olmasın diyoruz” ifadelerini kullandı. Vali, geline kına yaktı Kırıkkale Valisi Haktankaçmaz, Gündoğdu Mahallesi'nde katıldığı kına gecesi merasiminde Beyhan ve Şevket çiftinin kınasını yakarak "Hayırlı olsun" dedi.

Sanayi Mahallesi'ndeki bir başka düğüne katılan Vali Haktankaçmaz ve İl Emniyet Müdürü Çorumlu buradaki düğün sahipleriyle bir araya gelerek polis uygulamadan bahsetti. Uygulamanın çok iyi olduğunu ifade eden Damat Yılmaz Dağdeviren, “Bireysel silahlanmaya karşıyız. Düğünler eğlence iken acıya dönüşmesin. Her düğün de bir güvenlik güçlerimizin bulunması çok iyi bir şey” diye konuştu.

Gelin Reyhan Dağdeviren de "Her düğün için bir polis" uygulamasını desteklediklerini kaydetti.