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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Maganda kurşunuyla ölen gencin ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istiyor

Maganda kurşunuyla ölen gencin ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istiyor

Baba Mehmet Bozgeyik röp

Hastane Yaşam Mücadelesi Akalan Maganda Kurşunu Oğlan 

-Anne röp
-eş röp
-detay görüntüler
-anne ve eşin ağlamaları
-çocukların görüntüleri
-fotoğraf

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te sonradan maganda kurşunuyla başından vurulduğu ortaya çıkan ve 5 ay süren yaşam mücadelesini kaybeden Ayhan Bozgeyik'in acılı ailesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a seslenerek, sokak düğünlerinin yasaklanarak, magandaların önüne geçilmesini istedi. Gaziantep'te 5 ay önce markete giderken, bir anda yere yığılınca böbrek sancısı çektiği düşünülerek hastaneye kaldırılan ancak yapılan kontrolde maganda kurşunuyla başından vurulduğu ortaya çıkan Ayhan Bozgeyik, 5 ay süren yaşam mücadelesini kaybetmişti. Geçen süre içerisinde ise olayın zanlısı bulunamamıştı. Acılı baba, magandanın bulunmasını istedi Oğlunun kaybetmenin acısını yaşayan ve 5 aydır bulunamayan magandanın artık yakalanmasını isteyen acılı baba Mehmet Bozgeyik, "Ramazan Bayramı'nın 3. günü evden çıkıp diğer oğlumun nişanı için köye gidecektik. Evden çıktıktan sonra bir şeyler almak için markete uğradık. Marketin önünde dururken oğlum Ayhan bir anda yere yığıldı. Düşünce bayıldığını zannettim. Bir mermi sesi, bir silah sesi duymadım. Ambulans çağırdık ve hastaneye gittik. Hastanede filmi çekildikten sonra kafasında mermi olduğunu öğrendik. Ondan sonra yoğun bakıma alındı. 5 aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu ve 17 Kasım'da oğlumu kaybettik. Oğlum işçilik yapıyordu. Bir oğlan biri kız olmak üzere iki çocuğu var, eşi var. Evi kira, büyük çocuğu bu sene okula başladı" dedi.
"Bizim canımız yandı Allah başkasının canını yakmasın" Zor günler geçirdiklerini aktaran acılı baba, "İçimiz yanıyor. Bizim canımız yandı Allah başkasının canını yakmasın. Bu magandalara artık dur denilsin, bunun önlenmesini istiyorum. Bizim oğlumuz gitti artık dönmez ama başkaları bu acıyı yaşamasın. Bunun önüne geçilsin. Sokak düğünleri hala devam ediyor. Her gün silah sıkılıyor. Bunların önlenmesini, yasaklanmasını istiyorum" şeklinde konuştu.
Anne Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, eş ise Emine Erdoğan'dan yardım istedi Maganda kurşunuyla oğlunu kaybeden anne Melek Bozgeyik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen acılı anne, "Bu olaylara artık müdahale etsinler. Benim canım yandı başkasının canı yanmasın. Ben 5 aydır oğlum iyileşsin diye hastane koridorlarında bekledim. Bu sokak aralarında düğün yapılmasını istemiyorum. Kimsenin canı yanmasın. İki torunum ve gelinim öyle kaldı. Lütfen, Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum, şu işlere müdahale etsin. Kimsenin canı yanmasın" ifadelerini kullandı. "Çocuklarım öksüz kaldı, bu maganda kurşunlarına bir dur desinler" Eşini kaybeden ve iki çocuğuyla yalnız kaldığını belirten Tayfun Bozgeyik'in eşi Aynur ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a seslendi. Aynur Bozgeyik, "Ben Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'a seslenmek istiyorum. Bize yardım etsinler. Ben kocamı kaybettim. Canım yanıyor, başkalarının da canı yanmasın. Çocuklarım öksüz kaldı. Bu maganda kurşunlarına bir dur desinler. Bu sokak düğünlerini kaldırsınlar. Ben kocamı kaybettim, başkaları da kocalarını kaybetmesin. Çocuklarımın babası gitti, babasız kaldılar. Başka çocuklar da babasız kalmasın" diye konuştu.
Öte yandan babalarının ölümünden haberi olmayan 3 yaşındaki Nisa ile 7 yaşındaki Mehmet Cemil ise çok özledikleri babalarının gelmelerini bekliyor.
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