Maganda kurşunu kurbanı minik Eren son yolculuğuna uğurlandı

-Cenazenin namazın kılınacağı alana getirilmesi

-Cenazenin toprağa verilmesi

-Arşiv görüntüler

-Ölen çocuğun fotoğrafı



( ADANA ) ADANA



- Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde dün akşam saatlerinde gerçekleşen düğün merasiminde bir magandanın kurşunundan çıkan mermi ile ağır yaralanan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 11 yaşındaki küçük Eren Çinçik memleketi Tufanbeyli’de ailesinin ve bölge halkının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Edinilen bilgiye göre Tufanbeyli ilçesi Merkez İstiklal Mahallesinde bir düğünde çıkan silahlı kavgada biri 11 diğeri 15 yaşında olmak üzere iki çocuk silahla yaralanmıştı. Olayda başından yaralanan ve durumu ağır olan 11 yaşındaki Eren Çinçik kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi Acil Polikliniğindeki ilk müdahalesinin ardından Adana Balcalı Hastanesine sevk edilmişti. Eren Çinçik doktorların yapmış olduğu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.Minik Eren’in cenazesi Adana Adli Tıp kurumundan alındıktan sonra Tufanbeyli ilçesine getirildi.

Burada cenaze namazı kılınan ve helallik alınan minik Eren ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan cenaze namazı sırasında vaazı veren imamın ise düğünlerde ve diğer özel günlerde sıkılan maganda kurşunları yüzünden küçük taze fidanların hayatlarını kaybettiğini belirterek bu olumsuz durumlara bir son verilmesi gerektiğini ve vatandaşların biraz daha duyarlı olması gerektiğini hatırlattı. Öte yandan olaydan yaralı olarak kurtulan ve tedavisinin ardından taburcu olan diğer çocuk Mustafa Soyarslan (15)’ın da minik Eren Çinçik’in cenaze törenine katıldığı öğrenildi.

