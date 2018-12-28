- Madrid'de Yeni Ekolojik Ulaşım Trafiği Olumlu Etkiledi Haberi

-Scooterlar

-Claudia Martinez röp

-Gema Gomez röp



( MADRİD ) - Madrid'de yeni ekolojik ulaşım trafiği olumlu etkiledi MADRİD



- Madrid’de geçtiğimiz yıl kullanılmaya başlanan ekolojik ulaşım araçları şehir merkezindeki trafiği olumlu etkiledi. Geçtiğimiz yıl İspanya’nın başkenti Madrid’de Belediye Meclisi’nin şehir merkezindeki trafiği sınırlandırma kararının ardından kullanılmaya başlanan yeni ekolojik ulaşım araçları, vatandaşların şehir içinde dolaşımında bir devrim oluşturdu. İspanyol öğrenci Claudia Martinez, 2015'ten beri Madrid şehir merkezinde dolaşmaya yetkili birkaç araba, paylaşım ve motor platformu olduğunu ancak Belediye Meclisinin bölgedeki trafiği kısıtladığını söyledi.



Martinez, "Madrid, çok fazla kirliliğin olduğu bir şehir çünkü birçok insan işe giderken arabalarını kullanıyor. Toplu taşıma araçları iyidir, ancak insanlar hala aracı tercih ediyor. Merkezde dolaşmanız gerekiyorsa, bisiklet iyi bir alternatiftir" dedi.

Madrid'de otobüs şoförü olarak çalışan Gema Gomez ise, "Belediye Meclisi her şeyden önce elektrikli scooter sorununu düzenlemek zorunda. Sürücüler kaldırımda mı yoksa yolda mı gideceklerini bilmiyor. Henüz buna hazır değiliz" açıklamasında bulundu. Madrid, şehir merkezini trafiğe kapatan ve alternatif ulaşım yolları tercih eden Londra ya da Berlin gibi büyük Avrupa başkentlerinin yolunu izliyor.

