Madeni yağ yüklü tanker yandı - DÜZCE

- Olay yerinden detaylar - Yangın anına ait görüntüler - Söndürme çalışmaları - Yanan tankerden görüntüler - Güvenlik kamerası görüntüsü - Yaralının ambulansa taşınması Düzce 'de tanker yangını: 1 yaralı - Bolu Dağı'nda kaza yapan madeni yağ yüklü tanker yandı - Kazada yaralanan tanker sürücüsü hastaneye kaldırıldıDÜZCE (AA) - Düzce 'nin Kaynaşlı ilçesinde, madeni yağ yüklü tankerin kaza yaparak yanması sonucu araçtan atlayan sürücü yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kazım Gök idaresindeki 71 DY 466 plakalı madeni yağ yüklü tanker, D - 100 karayolu Bolu Dağı inişinde freninin boşalması sonucu Kaynaşlı ışıklı kavşak mevkisinde refüje çarptı.Yolun orta bölümüne çıkarak durabilen tanker, alev alarak yanmaya başladı. Tankerden atlaması sonucu yaralanan sürücü Gök, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yanan tanker ise bölgeye sevk edilen Kaynaşlı ve Düzce itfaiye ekiplerince yaklaşık 45 dakika süren müdahalenin ardından güçlükle söndürüldü.Tankerin olay yerinden kaldırılması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.