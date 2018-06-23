Madendeki göçükte kurtarma çalışmaları sürüyor

-Polis ekiplerinin beklemesi

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( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak'ta akşam saatlerinde meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessesesine bağlı maden ocağında yerin eksi 340 ila 460 kodlarında meydana gelen göçükte kalan 2 işçiyi tahlisiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla kurtarma çalışmaları sürüyor. Recep Yurtseven isimli maden işçisi ile kurumda 2009 yılında işe başlayan Mevlüt Karagöl isimli işçi, 16.00-24.00 vardiyasında çalıştıkları esnada göçük altında kaldı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, polis, AFAD ekibinin yanı sıra kurumun tahlisiye ekipleri sevk edildi. Tahlisiye ekibi göçüğün meydana geldiği bölgede arama kurtarma çalışması yaptı. Yaklaşık 4 saattir ekiplerin kurtarma ve tahkimat çalışmaları sürüyor.

