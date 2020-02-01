Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Madendeki göçükte hayatlarını kaybeden Ovaz ve Kalaycıoğlu toprağa verildi

Madendeki göçükte hayatlarını kaybeden Ovaz ve Kalaycıoğlu toprağa verildi

ZONGULDAK

Cenaze Kaçak Cenaze Namazı Maden Ocağı Kaçak Maden Ocağı 

-CENAZEDEN GÖRÜNTÜ
-AİLELERE BAŞSAĞLIĞI DİLENMESİ
-CENAZE NAMAZI KILINMASI
-DETAYLAR

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte kalarak hayatlarını kaybeden Murat Ovaz ve Sebahattin Kalaycıoğlu Kilimli ilçesinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildiler. Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde 80 gün önce mühürlenerek üretime kapatılan maden ocağında kaçak olarak yapılan çalışma esnasında meydana gelen göçükte Sebahattin Kalaycı ve Murat Ovaz mahsur kalmışlardı. Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait tahlisiye ekiplerinin yanı sıra çevredeki maden firmalarından da desteği ile işçilerden Sebahattin Kalaycı yaklaşık 18 saat sonra Murat Ovaz'a ise 25 saat cenazeleri çıkarıldı. Atatürk Devlet Hastanesi Morguna kaldırılan maden işçilerinin otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Ovaz ve Kalaycıoğlu için Kilimli ilçesindeki Ulu Camiinde öğle namazına müteakip Kılınan cenaze namazları ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun ve vatandaşlar katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Sebahattin Kalaycıoğlu'nun cenazesi Kilimli Soğuksu mezarlığında toprağa verilirken, Murat Ovaz'ın cenazesi ise Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesinde kılınacak olan ikindi namazının ardından toprağa verilecek. (SÖ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Murat Göğebakan Cenaze TöreniMurat Göğebakan Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı