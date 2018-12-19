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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Madencinin cesedi 53 yıl sonra bulundu İzle

Madencinin cesedi 53 yıl sonra bulundu İzle

Madenden görüntüler

Grizu Patlaması Olay Yeri İnceleme Kömür Ocağı Güvenlik Güçleri Polis Ekipleri 

-İşçilerin madene girişi
-Jandarma ekip aracından görüntü
-Sendika başkanının konuşması

( AMASYA ) - Madenciler tesadüfen buldu AMASYA

- Amasya'daki bir kömür ocağında üretim çalışması yapan işçiler bir cesetle karşılaşınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Maden İş Sendikası Yeni Çeltek Şubesi Başkanı Cemil Güven, cesedin 53 yıl önce grizu patlamasında yer altında kalan 7 madenciden 1'inin olabileceğini söyledi.

Amasya’daki bir kömür ocağında çalışan madenciler üretim çalışması yaptıkları sırada, 53 yıl önce meydana gelen grizu patlamasında yer altında kalan 7 madenciden 1'inin cenazesine ulaştı. Baş ve omuz kısmı ortaya çıkan ve yanında baretiyle kazmasının da olduğunu görülen şehit madenciyle karşılaşan madenciler durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Amasya İl Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekipleri de inceleme yapmak için Yeni Çeltek Kömür İşletmesine geldi. 19 Mart 1965’te bölgede 69 madencinin hayatını kaybettiği grizu patlaması yaşandığını hatırlatan Maden İş Sendikası Yeni Çeltek Şubesi Başkanı Cemil Güven, "Çalıştığımız yer eski çalıştığımız bölge. Bir cesede ulaşıldı. 1965 yılında bu bölgede bir grizu patlaması olmuştu. 69 kişi ölmüştü. Ulaşılmayan 7 kişinin yer altında olduğu söyleniyordu. O 7 kişiden 1'i olma ihtimali yüksek” diye konuştu.

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