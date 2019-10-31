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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Madencileri taşıyan işçi servisi devrildi: 14 yaralı İzle

Madencileri taşıyan işçi servisi devrildi: 14 yaralı İzle

olay yeri

Acil Servis Hastane Özel Hastaneler İşçi Servisi 

-kaza yapan aracın çekiciye yüklenmesi
-acil servis
-fotoğraflar

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta maden işçilerini taşıyan işçi servisi devrildi. Kazada 1'i ağır 14 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Zonguldak-Ereğli Karayolu Kandilli yol ayrımı mevkisinde yaşandı. Mustafa T. idaresindeki 67 AAU 323 plakalı maden işçilerini taşıyan işçi servisi virajı alamayarak kaza yaptı. Devrilen araçta bulunan maden işçileri yaralandı. İşçilerden Okan Bozkurt'un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılardan 7'si Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne diğer yaralıların ise ilçedeki özel hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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