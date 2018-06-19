Madenciler için ‘BaretCare’ projesi geliştirdiler Haberi

-öğretmen Süleyman Gezici ile röp

-baretten detaylar

-ışıklarından detaylar

-öğrenci ile röp.



( NİĞDE )- Türk öğrenciler Dünya birincisi oldu NİĞDE



- Türk öğrenciler işçiler için geliştirdikleri "BaretCare" projeleriyle Finlandiya'da düzenlenen yarışmada dünya birincisi oldular. Isı-nem sensörü, modüler gaz sensörleri ve en önemlisi GSM/GPS modülü içeren inovatif bir akıllı baret projesinin çıkış noktası Soma’da yaşanan maden faciasında 301 madencinin hayatını kaybetmesi ve Siirt’de yaşanan heyelan sonrası 1 ay bulunamayan işçileri düşünerek projeyi geliştirdiler. Ekip öğretmenleri Süleyman Gezici, Ertuğrul Özar, Cüneyt Akyol, Mehmet Özel ve Osman Aydoğar ile birlikte öğrenciler Halil Ataberk Bakırcı, Abdullah Oğul ve Ahmet Efe Bakırcı birlikte hazırladıkları “Isciler Icin Moduler Akıllı Baret ve Takip Sistemi: BaretCare+” projesi ile “Dünyanın En İyisi” oldular. Proje, Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi ve Niğde Bilsem işbirliğinde uluslararası alanda başarı gösterme amacıyla Ekip öğretmenleri Süleyman Gezici, Ertuğrul Özar, Cüneyt Akyol, Mehmet Özel ve Osman Aydoğar ile birlikte öğrenciler Halil Ataberk Bakırcı, Abdullah Oğul ve Ahmet Efe Bakırcı tarafından hazırlandı. Ekip öğretmeni Süleyman Gezici: “Finlandiya Eğitim Bakanlığı ve Helsinki Üniversitesi ortaklığında düzenlenen uluslararası proje yarışması Luma StarT’de 40 tan fazla ülkeden yapılan 500 başvuru arasında önce ilk 100’e, sonra ilk 10’a, sonra ilk 3’e girerek 4 Mayıs 2018 Pazartesi günü Finlandiya’ya gittik. Projemiz Tampere Üniversitesinde düzenlenen Final Gala’sında en iyi projeler kategorisinde “Dünyanın En İyi” projesi oldu. BaretCare, işçiler için tasarlanmış olan ve ısı-nem sensörü, modüler gaz sensörleri ve en önemlisi GSM/GPS modülü içeren inovatif bir akıllı baret projesi. Geliştirdikleri baret sayesinde işçileri bulundukları ortamda anormal oranda sıcaklık, nem ve zehirli gaz olması durumunda o ortamdan ayrılmaları için uyarıyor. Bunun yanında GPS özelliği sayesinde işçinin coğrafi konumunu tespit ediyor. Tespit ettiği konum bilgisini GSM modülündeki sim-kart sayesinde internete bağlanarak takip sistemine gönderiyor. Son olarak gelen konumlar ve diğer sensör değerleri takip sistemindeki harita üzerinde anlık olarak takip imkânı sağlıyor. Türkiye’de yaşanan maden kazalarından etkilenen ekip bu soruna bir çözüm olması amacıyla bu projeyi geliştirmiş. Nitekim geçtiğimiz yıllarda Siirt’te bir açık hava maden işletmesinde meydana gelen kazada toprak altında kalan 26 madencinin arama kurtarma çalışmalarının yaklaşık 1 ay sürmesi problemi açıkça ortaya koyuyor” dedi.

(YE-AÖ-

