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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Madenciler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı - ZONGULDAK İzle

Madenciler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı - ZONGULDAK İzle

Madenciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı - ZONGULDAK - Maden işçilerinin fotoğraf oylamalarından detaylar - Maden işçileri ile röportajMadenciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladıZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ta, maden işçileri, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel maden ocağında çalışan maden işçileri, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.Maden işçisi Vedat Yılmaz (34), "haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe 'engel' yok", Mustafa Hassona'nın, "Gazze'ye hava saldırısı" ve Emin Sansar'ın, "Burseya Dağı'na Türk Bayrağı" fotoğrafları için oy kullandı.Yılmaz, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve oylamaya katılan fotoğrafları çekenleri tebrik ettiğini dile getirdi.Maden ocağında çalışmanın zor olduğunu ancak fotoğrafları çeken muhabir veya foto muhabirlerinin de kendileri gibi zor şartlar altında çalıştığını ifade eden Yılmaz, "Özellikle Burseya Dağı'nda Türk Bayrağı'nın dalgalandırılmasını görünce mutlu oldum. Bu fotoğrafları çeken arkadaşlarımız, o tür bölgelere ne tür şartlar altında gitmiş ve çekim yapmıştır bunu kimse bilmiyor. Ben arkadaşlarımızı takdir ediyorum. Ben AA'ya zor şartlar altında bu tür çekimleri bizim görmemizi sağladığı ve bizim gidip de göremeyeceğimiz yerleri bize gösterdikleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Fotoğrafları inceleyerek oylamaya katılan maden işçisi Nihat Ünsal ise "haber" kategorisinde Kayhan Özer'in "Seçim zaferi", Halil Fidan'ın "Türk Bayrağı Afrin'de" ile Emin Sansar'ın, "Burseya Dağı'na Türk Bayrağı" fotoğrafları için oy verdi.Ünsal, fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu belirterek, AA'nın bu tarz yarışmasının devam etmesini istediğini ve fotoğrafları çekenleri tebrik ettiğini söyledi.

Yaklaşık 10 yıllık maden işçisi Hakkı Karagöz de "haber" kategorisinde Kayhan Özer'in "Seçim zaferi", Halil Fidan'ın "Türk Bayrağı Afrin'de" ve Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar" fotoğraflarına oy verdi.

Hava Saldırısı Muhabir Maden Ocağı Maden İşçisi Saldırı 

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