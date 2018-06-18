Maden şehidinin kızı kamuda istihdam hakkında yararlanmak istiyor

-ELİF AYGÜN RÖPORTAJ

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( ZONGULDAK )- Somada faciasında madenciler için, bir gün sonra ise kendi babam için ağladım-Keşke benim babamda mı 1 gün önce ölseydi ZONGULDAK



- 14 Mayıs 2014’te Zonguldak Gelik Maden Ocağı’nda yaşanan kazada ölen maden işçisi Mehmet Aygün’ün kızı Elif Aygün, 10 Haziran 2003 ile 13 Mayıs 2014 arasında ocaklarda hayatlarını kaybeden madencilerin çocuklarının kamuda istihdam edilmesi hakkından yararlanmak istiyor. Kendi doğum gününde babasını kaybeden şehit maden işçisinin kızı kamuda istihdam hakkında yararlanmak istediğini söyledi.



10 Haziran 2003 ile 13 Mayıs 2014 arasında ocaklarda hayatlarını kaybeden madencilerin çocuklarının kamuda istihdam edilmesi düzenlemesi geçen mart ayında kabul edilmesinin ardından 14 Mayıs 2014'te hayatını kaybeden madenci Mehmet Aygün'ün kızı ise bu düzenlemeden yararlanamıyor. 12 saat için düzenlenen yasadan yararlanmak istediğini ifade eden 22 yaşındaki ölen maden işçisi Mehmet Aygün’ün kızı Elif Aygün, “Babamı 14 Mayıs 2014'de kaybettim. Ruhsatsız kömür ocağında hayatını kaybetti. Soma faciasından 1 gün sonra kaza oldu. Dava açtık. Şu an Yargıtay'da davamız. Soma'da hayatını kaybedenlerin yakınlarının istihdamına yönelik bir kişiye memuriyet hakkı tanındı. Bu yasa 2003 ile 13 Mayıs 2014 tarihini alıyor. Benimde babam vefat etti. Somadakilere verilen şans bana niye verilmedi. Keşke benim babamda mı 1 gün önce ölseydi. Bunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Benim gibi birçok kişi mağdur. Bir hak veriliyorsa. Biye bizi ayırıyorlar. Arada 1 gün bile yok. Saat farkı var sadece. Ben bu haktan yararlanmak istiyorum. Biz aile olarak 4 yıldır çok zor günler geçirdik. Burslu olarak özel üniversitede okudum. Bu yıl mezun oldum. Somada facia olunca akşam evde ben ağladım. Bir gün sonra ise kendi babam için ağladım. Devletimiz aileler mağdur olduğu için bu yasayı çıkartıyor. Bende bu yasadan yararlanmak istiyorum. Babam bizi okutmak için maden ocağına girdi. Tek derdi mezuniyetimi görmekti. Emekli olduktan sonra iki kızını okutmak için çalıştı. Bende alnımın akıyla okulumu bitirdim. Kepimi attım ama babam orada yoktu. Bunun burukluğunu hep içimde yaşadım. Bu hak burada söz konusu ise ben bu haktan faydalanmak istiyorum. bu yasanın tarihle sınırlandırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Arada 1 sene fark olsa bu bana dokumaz sadece saat farkı var. Bu hak bizler için açıldı. 1 gün daha istiyorum sadece başka hiç bir şey istemiyorum” şeklinde konuştu.



