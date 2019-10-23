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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Maden sahasında kalan köy mezarlığındaki kabirler dualarla taşınıyor

Maden sahasında kalan köy mezarlığındaki kabirler dualarla taşınıyor

-Mezarların kazılması ve meftaların çıkarılması

Mezar Taşları Jandarma Samanlık Köy Mezarlığı Yıkım Çalışmaları 

--Cenaze araçları ile ilçe mezarlığına götürülüp defnedilmesi
--Dualar okunması

( KÜTAHYA - ÖZEL)- İstimlak edilen maden sahası içerisinde Çalcağıl köy mezarlığındaki kabirler Emet İlçe Mezarlığı'na naklediliyor- Mevta yakınlarının nezaretinde jandarma ve sağlık görevlilerinin de bulunduğu çalışmalarda, din görevlilerince de dini vecibeler yerine getiriliyor KÜTAHYA

- Kütahya’nın Emet ilçesinde, Eti Maden İşletmeleri'nce maden sahası içerisinde kaldığı için istimlak edilerek boşaltılan Çalcağıl köy mezarlığındaki kabirler Emet İlçe Mezarlığı'na naklediliyor. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Emet Bor İşletmesi sahası içerisinde kalan Çalcağıl köyünün, başka bir alana taşınması için değer tespiti yapılmıştı. Ev, samanlık gibi yerlerin bedelleri belirlenip vatandaşlara ödendi ve yıkım çalışmaları başlarken köy mezarlığında bulunan mevtaların Emet Mezarlığına nakli başladı.
Mevta yakınlarının nezaretinde jandarma ve sağlık görevlilerinin de bulunduğu çalışmalarda, din görevlilerince de dini vecibeler yerine getiriliyor. Çalcağıl Mezarlığı'ndan ilk etapta çıkarılan 15 naaş, özel tabutlarla mezar taşları ile birlikte aileler nezaretinde dualarla Emet İlçe Mezarlığına defnediliyor. Köyde ilk açılan mezar çalışmalarını Kaymakam Hasan Çiçek ve Belediye Başkanı Hüseyin Doğan da yerinde takip etti. Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yapılan mezar nakilleriyle ilgili yaptığı açıklamada, ''İlçe merkezimize beş kilometre uzaklıktaki Çalcağıl köyümüzde, 27 hanede yaşayan yaklaşık 60 kişinin evleri, dinamitle yapılan çalışmalar yüzünden kullanılamaz hale gelmişti. Köyde yaşayan vatandaşlarımızın tamamına yakını köyü boşaltmıştı. Bor madeni dolayısıyla köyümüz istimlak edilirken şu anda köyümüzün camiye kadar olan bölümünde yıkım çalışmaları sürüyor. Köy mezarlığında bulunan mevtaları da ilçe mezarlığımıza defnediyoruz. Nakil işlemlerinde kolluk kuvvetlerimiz ve din görevlilerimizle beraber, ailelerimizin de nezaretinde çalışmalar yapıyoruz. Kısa sürede mezarda bulunan tüm mevtalarımızın ilçe mezarlığına defin işlemini tamamlayacağız. Mezarlıkta bulunan ağaçları da özel ağaç sökme makinaları ile şehrimizde belirleyeceğimiz bir alana dikecek ve ismini Çalcağıl hatıra ormanı koyacağız“ dedi.
Çalcağıl köyünün son muhtarı Ahmet Özata, ''Yapılan çalışmalarla atalarımızın mezarlarının Emet mezarlığına defni nedeniyle Emetbor, Emet Belediyesi ve yetkililere köy halkımız adına teşekkür ediyorum. Yetkililerden istimlak edilen köyümüzün isminin yaşatılmasını ve Emet ilçesinde bir cadde veya sokağa Çalcağıl isminin verilmesini talep ediyoruz'' ifadelerini kullandı. (YD-EFE-Y)
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