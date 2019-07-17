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17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Maden sahasında göçük: 2 yaralı Haberi

Maden sahasında göçük: 2 yaralı Haberi

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Jandarma Toprak Kayması Sağlık Ekipleri Helikopter 

-Araziden görüntü
-Jandarmadan ekipleri
-Yardım eden işçilerin konuşmaları
-Detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Ilgın ilçesinde açık arazideki maden sahasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan kamyon sürücüsü ile ona yardım etmek isteyen arkadaşı yaralandı. Olay, Ilgın ilçesi Çavuşcu Mahallesi'ndeki özel bir şirkete ait maden sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalışmalar sırasında yaşanan toprak kaymasında Serkan Can (39) kullandığı kamyonla birlikte toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan işçinin arkadaşları da bu sırada kurtarmak için çalıştı. Çalışmalar sırasında işçilerden Salih Asan, arkadaşını kurtarmak için levye ile kamyonun kapısını açmaya çalışırken kolundan yaralandı. Salih Asan, ambulansla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bir süre sonra toprak altından çıkarılan işçi Serkan Can da ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Serkan Can, ilk müdahalesinin ardından helikopter ambulansla ile Konya'ya sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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