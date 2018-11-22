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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçi Hasan Gençtürk son yolculuğuna uğurlandı

Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçi Hasan Gençtürk son yolculuğuna uğurlandı

CENAZEDEN GÖRÜNTÜ

Cenaze Cenaze Namazı Maden Ocağı 

-CENAZE NAMAZININ KILINMASI
-DETAYLAR

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta bir maden ocağında meydana gelen metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 3 işçiden Hasan Gençtürk sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Zonguldak’ın Kilimli İlçesi Kilimli ilçesine bağlı Dağyolu Sokak mevkisinde İ.A.'ya ait olduğu iddia edilen ve ruhsatsız olarak işletildiği öne sürülen maden ocağında metan gazı sıkışması nedeniyle yaşanan patlamada hayatını kaybeden işçilerden Hasan Gençtürk için cenaze töreni düzenlendi.
Bölüm Mahallesi Madenciler caminde düzenlenen törene, Zonguldak Vali yardımcısı Nevzat Daştan, AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, madenci Hasan Gençtürk’ün yakınları ve sevenleri katıldı.
Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından madencinin cenazesi aile mezarlığına defnedildi.
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