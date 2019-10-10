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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçi toprağa verildi - ZONGULDAK

Maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçi toprağa verildi - ZONGULDAK

- Cenazeden detaylar Zonguldak ’ta maden ocağında göçük - Kilimli ilçesindeki göçükte bir işçi yaşamını yitirdiZONGULDAK (AA) - Zonguldak ’ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti.İlçeye bağlı Gelik beldesindeki özel bir maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi. Maden işçisi Erol Akçaoğlu göçük altında kaldı.Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri yönlendirildi.Ekiplerce başlatılan ve yaklaşık iki saat süren kurtarma çalışmaları sonunda Akçaoğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı.Cenaze, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Maden Ocağı 

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