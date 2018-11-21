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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Maden ocağında patlama: 3 işçi mahsur

Maden ocağında patlama: 3 işçi mahsur

Olay yeri

İlk Müdahale Mahsur Kaldı Güvenlik Önlemi Maden Ocağı Polis Ekipleri 

-Bekleyen işçilerden görüntüler

( ZONGULDAK -2) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen patlama dolayısıyla mahsur kalan 5 işçiden 2'si kurtarıldı. Diğer 3 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Kilimli ilçesi Dağ Sokak mevkisinde özel bir maden ocağında meydana geldi. İddialara göre kömür üretimi sırasında meydana gelen patlamada 5 işçi mahsur kaldı. İşçilerden ikisi mesai arkadaşları tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ocağın girişine kadar getirildi.
Bölgeye çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. AFAD ve polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Yoğun duman sebebiyle içeriye girilemeyince Türkiye Taşkömürü Kurumu Tahlisiye ekibinden yardım istendi. Mahsur kalan üç işçiyi kurtarma çalışmaları sürerken işçilerin aileleri endişeli bekleyişini sürdürüyor.
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