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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Maden ocağında göçük - ZONGULDAK

Maden ocağında göçük - ZONGULDAK

- Göcüğün olduğu maden ocağından görüntüler Zonguldak 'ta maden ocağında göçük - Özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan iki işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldıZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan iki işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.Alınan bilgiye göre, Rat Mahallesi'nde özel bir maden ocağında, henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri içeride mahsur kalan iki işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.Bölgede polis ekipleri önlem alırken ambulans da hazır bekletiliyor.

Polis Maden Ocağı Polis Ekipleri 

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