Maden ocağında göçük tatbikatı Haberi

-UMKE tatbikatı nefes kesti

-tatbikattan görüntüler

-Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan röportaj

-genel ve detaylar



( EDİRNE -ÖZEL) - Edirne’de gerçeğini aratmayan UMKE tatbikatı nefes kesti - Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan: - "Afetlerden korkma, tedbirsiz kalmaktan, hazırlıksız yakalanmaktan kork" EDİRNE



- Edirne İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde 20. Bölge UMKE tatbikatı nefes kesti. Senaryo gereği maden ocağında yaşanan patlama ve göçük sonrası bölgeye sevk edilen ekipler, 3 yaralıyı kurtardı.Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2018 yılı faaliyet programında yer alan UMKE 20. Bölge Eğitim ve Tatbikat programı çerçevesinde, Edirne Sarayiçi Yerleşkesi’nde gerçeğini aratmayan tatbikat düzenlendi.

Senaryo gereği Edirne merkez Saraiçi mevkiinde bulunan Gökbayrak Maden Ocağı’nda göçük meydana geldi. Kazaya müdahale için harekete geçen UMKE, AFAD, 112 sağlık ekipleri ve jandarma güçleri bölgeye hızla sevk edildi. Senaryo gereği göçük altında kalan 1’i ağır 3 yaralı madenci, ekiplerin hızlı, titiz ve koordineli çalışmaları sonrası kurtarılarak tedavileri yapılmak üzere hastanelere sevk edildi. 20. Bölge İlleri Tatbikat Programları için Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’dan gelen UMKE ekipleri, 3 günlük tatbikat programları kapsamında, bölgede bot kazaları, deprem, donma, yamaçtan düşme, kaybolan kişi, yaralı çoban ve maden kazası gibi konularda gerçeğini aratmayan tatbikatlara imza attı. "Gerçeğini hiç aratmayan bir tatbikat izledik" Maden ocağındaki tatbikatı yerinde izleyen ve tüm ekibe başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür eden Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, "Burada gerçeğini hiç aratmayan bir tatbikat izlediniz. 20. Bölge UMKE ekibi Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne’nin öncülüğünde Sarayiçi bölgemizde 3 günlük bir kamp gerçekleştirdiler. Kamp kapsamında, en kaz altında yaralıya medikal kurtarma, dağda medikal kurtarma, su üstü medikal kurtarma ve başarılı bir şekilde onları transfer etme ve ilk defa burada kurumlararası iş birliğini de gerçekleştirmek anlamında senaryo gereği AFAD’la, kolluk kuvvetleri ile birlikte bir çalışma gerçekleştirildi" dedi.

"Afetlerden korkma, tedbirsiz kalmaktan, hazırlıksız yakalanmaktan kork"Kalkan, "Gelecekte yaşayacağımız afetlere karşı sık sık tatbikatlar yaparak, ekiplerimizin duyarlı ve hazırlıklı tutma gayreti içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tüm arkadaşlarımıza, katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum. Burada gece hava sıcaklığının sıfıra indiği koşullarda kamp yaptılar. Bu etkinliğimize yaklaşık 35 arkadaşımız katıldı.

Sahada yaşanabilecek bütün konuları çalıştılar. Hazır senaryolar kullanmadılar. Bölgenin koşullarına göre, kendi tecrübelerine göre senaryo yazdılar. Ve bunu uyguladılar. Biz afetlerden korkma, tedbirsiz kalmaktan, hazırlıksız yakalanmaktan kork düsturu ile hareket ediyoruz. Bu tatbikatlarımızı da yıl içerisinde arttırarak gerçekleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Tren faciasına ilk ulaşan ekip Öte yandan Edirne, bölge itibariyle maden ocaklarının yoğun olması nedeniyle geçmiş yıllarda ölümlü sonuçlanan bazı göçük olaylarının yaşandığı bölgeler arasında yer alıyor. Ayrıca yine geçtiğimiz aylarda Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşanan ve 25 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren faciasında da yine UMKE 20. Bölge ekibi görev yapmış ve yaralılara ilk müdahalelerini gerçekleştirmişti.

