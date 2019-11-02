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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Maden ocağında göçük: 1 ölü

Maden ocağında göçük: 1 ölü

- Morgdan detaylar

Hastane Bild Maden Ocağı Maden İşçisi Milletvekili 

-- Servet Gökay'ın yakınlarının feryatları
-- Ak Parti milletvekili Hamdi Uçar'ın gelişi
-- Uçar ile röp.
-- Hastane detayları

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen kazada 1 işçi başına isabet eden taş parçası nedeniyle hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde meydana geldi. İddialara göre madende kömür kazan 40 yaşındaki Servet Gökay isimli maden işçisinin başına tavandan düşen taş parçası isabet etti. Ağır yaralanan işçiyi mesai arkadaşları özel araçla hastaneye götürdü. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden Servet Gökay doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gökay'ın cesedi ise otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Cumhuriyet Savcısı morga gelerek otopsi işlemlerini başlattı. AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar da morga gelerek ölen madencinin yakınlarını teselli ederek taziyelerini bildirdi. Ölen işçinin yakınları morg önünde feryat edip sinir krizleri geçirdi. Ölen işçinin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. (OA
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