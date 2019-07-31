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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Maden ocağında göçük; 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı Haberi

Maden ocağında göçük; 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı Haberi

- ölen işçi foto

Hastane Maden Ocağı Sağlık Ekipleri 

--HASTANEDEN GÖRÜNTÜ
-- AMBULANSTAN GÖRÜNTÜ
-MADENCİNİN İNDİRİLMESİ
-DETAYLAR

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta bir maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Rat Mahallesi’nde bulunan özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Meydana gelen göçükte 1’i ağır 3 işçi yaralanmış ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne getirilmişti. Ocakta bulunan ve sağlık ekiplerinin çabasıyla hayata döndürülen Alper Kıransoy hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Alper Kıransoy’la birlikte yaralanan Volkan Kıransoy ve Mehmet Demirkurt’un ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (SÖ-SÖ-
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