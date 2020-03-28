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28 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Maden ocağında gaz zehirlenmesi, 1 ölü

Maden ocağında gaz zehirlenmesi, 1 ölü

AFAD ekiplerinden alınan görüntü ve fotoğraflar

( ÇANKIRI )- Gazdan etkilenen 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 işçi hastanede ÇANKIRI

Hastane Kömür Ocağı Kömür Madeni Gaz Zehirlenmesi 


- Çankırı'da özel bir işletmeye ait olan kömür madeninde biriken gazdan zehirlenen 1 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi de hastaneye kaldırıldı. Olay, Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Ilışık köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, özel bir işletmeye ait yer altı kömür ocağında çalışan işçilerden 4'ü çalışma esnasında içeride biriken gazdan etkilendi. Durumun fark edilmesi üzerine 3 işçi kendini dışarı atmayı başarırken İbrahim Ağman (39) ise dışarıya çıkamadı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve AFAD, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen 4 işçi ambulanslarla Ilgaz Devlet Hastanesine kaldırılırken Ağman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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