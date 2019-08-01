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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Maden göçüğünde hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

Maden göçüğünde hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

Cenaze namazı, tabutun taşınması

Hastane Cenaze Cenaze Namazı Maden Ocağı Ağır Yaralı 

-Cenaze aracı ve detaylar
-fotoğraf

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta özel bir maden ocağında 3 işçinin yaralandığı göçük sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Alper Kıransoy, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Edinilen bilgiye göre dün Rat Mahallesi'nde özel bir maden ocağında göçük meydana gelmiş, 3 işçi yaralanmıştı. Göçükten ağır yaralı olarak kurtarılan Alper Kıransoy ise kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Kıransoy'un cenazesi hastane morgundan alınarak Asma Mahallesi Hz. Hamza Camii'ne getirildi.
Öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere aile mezarlığına götürüldü. Alper Kıransoy’la birlikte yaralanan Volkan Kıransoy ve Mehmet Demirkurt’un ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (ECB-OA
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